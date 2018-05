Ylioppilaskirjoitusten parhaat Helsingistä, Somerolta, Vaasasta, Lappeenrannasta ja Mikkelistä

Ylioppilaskirjoitusten paras tutkinto puoltoäänten mukaan on kuusi laudaturia ja viisi eximiaa. Tuloksen saavutti opiskelija helsinkiläisestä Ressun lukiosta, kerrotaan Ylioppilastutkintolautakunnasta.

Toinen 11 ainetta kirjoittanut on Someron lukiosta, ja hänen saaliinsa on viisi laudaturia ja kuusi eximiaa.

Kahdeksan laudaturin kirjoittajia on neljä. Heistä paras on laudaturien lisäksi kaksi eximiaa kirjoittanut opiskelija Vasa gymnasiumista. Kolme muuta kirjoitti kahdeksan ainetta ja sai niistä kaikista laudaturit. He tulevat Lappeenrannan lyseon lukiosta, Mikkelin lukiosta ja Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.

Ylioppilastutkintolautakunta toimitti tänään tulokset lukioille, joista jokainen kokelas saa oman tuloksensa. Tänä keväänä tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista lautakunnan sivuilla tietosuojasyistä.

Arvosteluun tyytymätön kokelas voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemus tätä varten on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa.