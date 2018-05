Mökkirakentaminen rajussa pudotuksessa – lama ja kysynnän puute söivät uusien mökkien aloituksista 60 % kymmenessä vuodessa

Suomessa aloitettavien vapaa-ajan asuntojen rakennusmäärä on yli puolittunut kymmenessä vuodessa.

Rakentaminen alkoi vähentyä finanssikriisin myötä. Ennen laman alkua vuonna 2007 aloituksia oli 7 700.

Viime vuonna aloituksia tehtiin enää 3 200. Määrä on runsaat 40 % kymmenen vuoden takaisesta.

Pudotus on pysähtymässä, mutta se ei ole vielä kääntynyt nousuun. Tänä vuonna aloitettavien mökkien määräksi arvioidaan 3 100.

Luvut selviävät Rakennustutkimus RTS Oy:n Lomarakentajatutkimuksesta 2017/18. RTS kerää tietoja tilastoista, rakennusyhtiöiltä ja mökkiläisiltä.

Samaa luokkaa on Tilastokeskuksen seuraama valmistuvien mökkien määrä. Vuonna 2008 se oli noin 4 200, nyt hieman alle 3 000. Tuoreimmissa julkaistuissa, vuoden 2016 tilastoissa luku on noin 2 000, mutta se on todellisuudesta alakanttiin.

"Tuoreimmissa tiedoissa on pikkaisen alipeittoa, kun kunnat eivät ilmoita niitä äkkiseltään. Sen vuoksi tiedot täydentyvät myöhemmin. Nyt nähdään, että kyllä mökkejä on noin 3 000 rakennettu myös vuonna 2016", yliaktuaari Arja Tiihonen Tilastokeskuksesta kertoo.

Rakentamisinnon vähenemiseen on monia syitä. Niistä itsestään selvin on vuosikymmenen ajan sakannut taloustilanne.

"Määrät ovat finanssikriisin jälkeen pudonneet aika lailla, eli eihän mökkirakentaminen ole enää samoissa luvuissa kuin aiemmin", Honkarakenteen markkinointijohtaja Sanna Huovinen sanoo.

"Yhä isompi osa toimituksistamme on omakotitaloja."

Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarisen mukaan suhdannetta merkittävämmin vaikuttavat rakenteelliset tekijät. Niistä olennaisen on se, että Suomi on jo täynnä mökkejä.

"Mökkejä on runsaasti, ja niitä on tarjolla ympäri Suomen, mikä jarruttaa rakentamista yleisesti", Pakarinen sanoo.

Suomessa on puoli miljoonaa mökiksi ilmoitettua rakennusta. Lisäksi 100 000 asuntoa, joita ei ole kirjattu vapaa-ajan asunnoiksi, käytetään vapaa-ajan asumiseen, arvioitiin Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tilaamassa Mökkibarometrissä 2016.

Rakennustutkimus RTS:n Aarne Jussilan mukaan arvio on alakanttiin.

"Maalaisasunnoista 200 000 on muuttunut vapaa-ajan asunnoiksi. Mummonmökkejä ja vanhoja maalaistaloja pidetään tällä tavalla käytössä", Jussila sanoo.

Mökkejä olisi siis tämän arvion mukaan 700 000.

"Joidenkin tutkimusten mukaan kaikki hyvät rannat on jo rakennettu, eli osasyynä saattaa olla tonttipula", Tilastokeskuksen Tiihonen arvioi uudisrakentamisen laskua.

Laman ja rantojen täyttymisen ohella mökkien rakentamismäärään vaikuttaa sukupolvikysymys. Kapenevan ikärakenteen vuoksi halukkaita rakentajia on vähemmän kuin ennen, Pakarinen huomauttaa.

"Lisäksi voidaan pohtia, onko nuoremmilla ikäluokilla yhtä paljon halukkuutta mökin omistamiseen kuin aiemmin."

Mökkejä hankitaan hänen arvionsa mukaan entistä enemmän yhteiskäyttöön. Toisaalta kaupalliset toimijat voivat rakentaa vuokrattavia mökkejä kyliksi esimerkiksi laskettelukeskuksiin, jolloin mökkirakentaminen siirtyy tilastoissa liiketoiminnaksi.

Myös Honkarakenteen Sanna Huovinen huomioi, että mökkien käyttötavat ovat muuttuneet, mikä näkyy niiden aloitusmäärissä.

"Uudet sukupolvet, jos he rakentavatkin mökin, saattavat haluta rakentaa sen vuokrakäyttöön. Ehkä ajatus siitä, että olisi mökki vain oman perheen käytössä, ei ole luontainen nuorille sukupolville", Huovinen sanoo.

Vaikka uusien mökkien rakentamismäärät olisivat vähentyneet ylitarjonnan ja muuttuneiden käyttötapojen vuoksi, rakentamismäärä saattaa vielä kääntyä nousuun muista tekijöistä johtuen.

Vuosikymmenten saatossa rakennetut mökit ovat vaihtelevassa kunnossa, ja niitä voidaan korvata kokonaan uusilla rakennuksilla. Vanha mökki jäisi tällöin esimerkiksi vieraskäyttöön.

"Kun huomioi nykyisen varusteltutason ja -toiveet, voi ehkä olla helpompi rakentaa uusi kuin ryhtyä korjaamaan vanhaa", Rakennusteollisuuden Sami Pakarinen arvioi.

Sanna Huovinen sanoo, että Honkarakenne ei voi paljastaa, missä suhteessa sen myymät mökit ovat ensi-, korjaus- ja täydennysrakentamista.

Toinen syy on suhdanteissa. Omakotiasuntojen rakentaminen on RTS:n tilastojen mukaan jo elpymässä.

Lamaa seurannut pohja saavutettiin vuonna 2015, jolloin alulle saatettiin 6,4 tuhatta asuntoa. Viime vuonna luku oli jo 7,3 tuhatta asuntoa, ja tämän vuoden ennuste 8,0 tuhatta asuntoa.

Mökkien osalta samaa kehitystä ei ole vielä näkyvissä. Sami Pakarinen myöntää, että asuntorakentaminen on alkanut piristyä vasta äskettäin.

"Eihän tämä vielä kovin vahvasti vedä. Jos 2006 lähti 16 000 omakotitaloaloitusta, tänä vuonna pysytään vajaassa 8 000:ssa, vaikka menisi miten lujaa."

Toisaalta hän on optimistinen sen suhteen, että mökkirakentamisen alamäki päättyy.

"Pohjat on saavutettu. Veikkaisin, että tämän ja ensi vuoden aikana ei enää mennä alaspäin."

Koko 2000-luvun aikana määrällisesti eniten mökkejä on rakennettu Etelä-Savoon, suhteellisesti Lappiin, MMM:n Mökkibarometri kertoo.