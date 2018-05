Nuotiopaikalta löytyi poltettu kissan raato – kuolleet lemmikit pitäisi haudata tai tuhkata asianmukaisesti

Oulun poliisin partio sai eilen tiistaina päivällä tehtävän Oulun Haukiputaalle, jossa sijaitsevalta nuotiopaikalta oli löytynyt poltettu kissan raato.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että Haukiputaan keskustan lähellä sijaitsevalle paikalle oli tehty nuotio, jossa oli yritetty hävittää kissan raatoa polttamalla. Raato ei ollut kuitenkaan palanut kokonaan.

Tässä vaiheessa tapauksessa ei epäillä rikosta, eikä poliisi tutki asiaa.

Poliisi muistuttaa, että polttaminen varsinkaan julkisella paikalla ei ole asianmukainen tapa hävittää kuollutta eläintä. Suositeltavampi tapa on haudata eläin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kertoo verkkosivuillaan, että kuolleet lemmikkieläimet pitää hävittää ensisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla.

Evira muistuttaa, että hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Eviran mukaan paikka, joka on pohjavesialueella, alle 250 metrin etäisyydellä kaivosta, vedenottamon suoja-alueella tai vesistöön viettävällä rinteellä, ei ole sovelias hautaamiselle.

Jos kyseessä on muu kuin lemmikkieläin, eläin on haudattava vähintään metrin syvyyteen ja on peitettävä heti niin, että ketut, rotat tai muut eläimet, eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen.

Kun hautaamispaikkaa valitaan, on syytä valita paikka, jota ei tulla pian hautaamisen jälkeen kyntämään tai kaivamaan. Kuolleen eläimen ruho on Eviran mukaan hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. Kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

Kuolleet lemmikkieläimet voi myös viedä pieneläinkrematorioihin tuhkattavaksi.

Kuolleena löytyneen lemmikkieläimen löytäjä voi Eviran mukaan lisäksi olla yhteydessä paikalliseen löytöeläinkotiin, ja kysyä löytöeläinkodista, voiko eläimen toimittaa sinne. Eläimen omistaja voidaan tällöin mahdollisesti selvittää tunnistemerkintöjen tai katoamisilmoitusten perusteella.

Mikäli kuollutta lemmikkiä ei ole mahdollista viedä löytöeläinkotiin, sen voi Eviran mukaan myös haudata tai viedä hyväksytylle kaatopaikalle. Kuolleen lemmikin voi myös laittaa sekajätekeräilyn mukana kaatopaikalle toimitettavaksi.

Tiloilla itsestään kuolleet tai lopetetut märehtijät, siat ja siipikarjan edustajat on toimitettava käsittelylaitokseen Honkajoelle, mikäli tila kuuluu raatokeräilyalueeseen. Kuolleena syntyneet tuotantoeläimet saa kuitenkin haudata koko maassa. Myös keräilyalueen ulkopuolella tilalla kuollut märehtijä voidaan haudata.

Lisäksi alpakan, laaman, hevosen sekä poron saa hävittää hautaamalla.