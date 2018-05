Yle: Byrokratia jäädytti oululaisyrityksen laajentumissuunnitelmat – kalanjalostus ei olekaan elintarviketeollisuutta

Investointitukeen liittyvä byrokratia on jäädyttänyt oululaisen kalanjalostusyritys Hätälän laajentumissuunnitelmat. Asiasta kertoo Yle.

Hätälä on suunnitellut, että se laajentaisi toimintaansa mittavalla investoinnilla. Yrityksen suunnitelmissa nykyiset tuotantotilat Oulun Kaakkurissa nelinkertaistuisivat 24 000 neliömetriin.

Laajentumissuunnitelmiin on tullut kuitenkin matkaan mutkia, sillä Hätälä jää ilman Euroopan aluerakennerahaston investointitukea. Syynä on se, että kalanjalostusta ei lasketa investointitukea myönnettäessä elintarviketeollisuudeksi. Kalanjalostus on rajattu pois tuen piiristä kansallisella päätöksellä, joka on tehty 1990-luvulla.

Yle kertoo, että tuen puuttumisen takia kalanjalostamon laajennus viivästyy.

Tulkinta siitä, ettei kalanjalostus olekaan elintarviketeollisuutta, yllätti Ylen haastatteleman toimitusjohtaja Riku Isohätälän. Hätälän laajentumissuunnitelmille investointituella olisi suuri merkitys, sillä 40 miljoonan kustannusarviosta tuen osuus voisi olla jopa 40 prosenttia.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Timo Halonen kertoo Ylellä, että ministeriön näkemyksen mukaan kansallista yritystukilakia pitäisi muuttaa niin, että kalanjalostuksen tukirajoitus poistuisi.

Lakimuutos mahdollistaisi Halosen mukaan eri elintarviketeollisuuden alojen tasavertaisen kohtelun.

