Nämä asiat ovat usein metsäpalojen taustalla: tupakointi, metsätyöt, sammumaton nuotio

Tällä hetkellä lähes koko maassa on voimassa metsäpalovaroitus. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kiellettyä, mikäli tulipalon vaara on ilmeinen.

Paikalliset palo- tai ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen muuna aikana.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palopäällikkö Juha Saario huomauttaa, että tulen kanssa toimiessa on syytä käyttää tervettä järkeä.

Lähtökohtana on palopäällikön mukaan se, että metsäpalovaroituksen voimassaoloaikana pitäisi pyrkiä välttämään maastoon rakennettujen tulisijojen käyttöä. Vaikka maastoon rakennetut tulisijat ovatkin periaatteessa turvallisia, niitä tulisi välttää siksi, että niistä voi lentää kipinöitä.

Toisaalta nuotiota ei tulisi tehdä metsäpalovaroituksen aikana myöskään vanhoihin nuotiopohjiin. Kieltolistalta löytyvät myös niin sanotut kertakäyttögrillit. Ne nimittäin rinnastetaan avotuleen.

"Niitä ei ole millään tavalla eristetty siitä maaperästä, joten niitä ei saa käyttää", palopäällikkö selventää.

Metsä- tai maastopalo voi syttyä lukemattomista eri syistä. Yleisimmin palot syttyvät Saarion mukaan ihmisen toiminnasta johtuvista syistä. Melko usein metsäpalon taustalla on hänen mukaansa se, että nuotio on jäänyt kytemään, ja se on levinnyt metsäpaloksi.

Palot syttyvät myös esimerkiksi tupakoinnin seurauksena, kun vielä kytevä tupakantumppi heitetään maahan.

Paloriski on myös metsätöissä. Kun koneet nimittäin liikkuvat metsässä, saattavat ne synnyttää kipinöitä.

Joskus metsäpalon taustalta löytyvät luonnonvoimat. Tuuli nimittäin saattaa kaataa puun sähkölinjan päälle, ja puu saattaa syttyä palamaan.

Ehkä hieman yllättäen palopäällikkö nostaa paloriskiä lisääväksi asiaksi autolla ajon. Auton alustassa on nimittäin kuuma pakoputki ja toisaalta joskus todella kuuma katalysaattori.

"On mahdollista, että jos auton parkkeeraa johonkin heinikon keskelle, se voi sytyttää palon", Saario sanoo.

Vaikka metsäpalot johtuvat usein ihmisen toiminnasta, ei kyse Saarion mukaan kuitenkaan ole välinpitämättömyydestä.

"Sellainen kuva tästä vähän on, että tämä on enemmän sellaista ymmärtämättömyyttä. Ihmiset eivät ymmärrä, minkälainen riski siinä on olemassa", hän arvioi.

Joskus on myös niin, että palokunta saa hälytyksen maastopalosta vasta ohikulkijalta. Palon aiheuttajat eivät siis palopäällikön mukaan aina edes tiedä, että he ovat aiheuttaneet metsäpalon.

