"Kaikki, mitä kuvitella saattaa lämpimänä kesäiltana"–koululaisten kesälomien alku työllisti poliisia

Koululaisten kesäloman alkua on vietetty ympäri Suomea riehakkaissa tunnelmissa. Poliisin tilannekeskuksista ympäri Suomea kerrotaan, että illan ja yön aikana häiriökäyttäytymistä on ollut paljon, mutta isoilta nujakoilta on pääosin vältytty.

Poliisin mukaan nuorten illanviettopaikat alkoivat olla tyhjillään noin kello 2–3 aikaan yöllä, Helsingissä hieman aikaisemmin.

Poliisille yön aikana tulleet hälytystehtävät ovat liittyneet enimmäkseen rattijuoppoihin, tappeluihin ja liikaa alkoholia juoneisiin ihmisiin.

"Kaikki, mitä kuvitella saattaa lämpimänä kesäiltana", Itä-Suomen tilannekeskuksesta kuvaillaan yön tehtäviä.

Helsingin poliisi kertoo, että Helsingissä alaikäisiltä otettiin pois noin 150 litraa mietoja alkoholijuomia ja noin 10 litraa väkeviä juomia. Tampereella 10 nuorta on viety selviämisasemalle ja muutama nuori putkaan aggressiivisen käyttäytymisen takia.

Jyväskylässä putkaan tai selviämisasemalle ei ole viety yhtäkään nuorta, mutta viranomaiset ovat pyytäneet vanhempia hakemaan kotiin useita liian päihtyneitä nuoria.

Turussa ja Porissa viikonloppu on ollut tavanomaista viikonloppua jonkin verran vilkkaampi. Oulussa yö on ollut vilkas, mutta mitään vakavaa ei yön mittaan tapahtunut.

Itä-Uudenmaan poliisista kerrottiin myöhään eilen, että Vantaan Kuusijärvellä juhlinta muuttui illan mittaan aiempaa aggressiivisemmaksi, kun paikalle ilmaantui riitaa haastavia nuorisoporukoita.

Myös toisella puolella Vantaata, Louhelassa Jokiuoman puistossa, tilanne kiristyi, ja nuorisotyöntekijät kuvailivat tilannetta puistossa "räjähdysalttiiksi".

Lisäksi Jokiuoman puistossa aikuinen mies oli ahdistellut tyttöjä, poliisi kertoi varhain tänään Twitterissä.

Etukäteen pelättiin, että pitkään jatkunut kuivuus johtaisi lukuisiin maastopaloihin, kun juhlijat ottavat kertakäyttögrillit käyttöön nurmikoilla.

Lauantaina päivällä ja sunnuntain vastaisena yönä Helsingissä nähtiin kuitenkin vain yhdeksän maasto- tai roskalaatikkopaloa, jotka syttyivät joko nuotioista, grilleistä tai roskiin kaadetuista kuumista hiilistä.

Pelastus- ja sammutustehtävien kokonaismäärä oli 41.

Lukuvuosi päättyi samaan aikaan peruskouluissa, lukioissa ja osassa ammatillisia oppilaitoksia. Peruskoulun päättötodistuksen sai tänä keväänä noin 58 600 nuorta. Ylioppilaita valmistui liki 26 800. Ammatillisen tutkinnon puolestaan sai valmiiksi noin 76 200 opiskelijaa.

Sää suosi eilen juhlijoita, sillä lämpötila on ollut yli 20 asteen kaikkialla Lappia etelämpänä, ja erityisesti sisämaassa oli hellelukemia. Sadekuuroja oli vain idässä.