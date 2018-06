Maaseudun Kasvupolun voittajiksi selvisivät Konto ja Mö Foods

Maaseudun Kasvupolun lupaavimmaksi kasvajaksi on Kasvu Openin sparrausprosessin jälkeen valittu karvialainen Konto, joka valmistaa pintaturpeesta tehtyjä akustointilevyjä, muotopuristeita ja öljynimeytystuotteita

Tuomaristo vakuuttui yrityksen kasvusuunnitelmasta ja asenteesta sekä liikeideasta, jonka se näki erittäin potentiaalisena.

Kunniamaininnan taas sai kokkolalainen Mö Foods, joka on keskittynyt kasviperäisten maitotuotteiden valmistamiseen kotimaisista raaka-aineista. Tuomariston vakuuttivat yrityksen ennakkoluuloton tuotekehitys ja markkinointi.

Valinnat tehtiin kaikkiaan 15 kasvuhaluisen yrityksen joukosta, jotka seulottiin asiantuntijoiden kahden päivän sparraukseen peräti 57 hakemuksesta.

Tuomaristo kiinnitti valintoja tehdessään huomiota muun muassa kasvusuunnitelman selkeyteen ja liiketoiminnan skaalautuvuuteen.

Yritykset etenevät Kasvu Openin valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Tästä sadan joukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa finaalissa lokakuussa.

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille. Sen tarkoituksen on auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. Sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Vuonna 2018 tavoitteena on antaa ohjausta 450 yritykselle yli tuhannen asiantuntijan voimin.

Vuosi huipentuu lokakuussa järjestettävään Kasvu Open Karnevaaliin, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.

Kasvupolussa ovat mukana muun muassa Pro Agria, MTK ja Suomen Yrittäjät.

Lue lisää:

Nämä ovat maaseudun lupaavimmat kasvuyritykset – mukana viljankosteusmittareita ja kasviperäisiä maitotuotteita

Maaseudun lupaavimmat kasvuyritykset valittiin – voitto lähituottajia suosivalle juomavalmistajalle