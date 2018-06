Yliluutnantti myi puolustusvoimien räjähteitä verkossa – syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta

Merisotakoulun yliluutnantti vei syyttäjän mukaan puolustusvoimilta lähes 14 kiloa TNT-räjähdysainetta, räjäytystarvikkeita sekä tuhansia rynnäkkökiväärin ja pistoolin patruunoita ja myi osan niistä verkossa. Syyttäjän mukaan teot tapahtuivat vuosina 2016 ja 2017.

Poliisin aiemman kertoman mukaan mies ehti myydä räjähteitä jo toiselle henkilölle, joka kauppasi niitä eteenpäin. Molemmat jäivät kiinni poliisin valeoston kautta.

Mies on myöntänyt vieneensä lähes yhdeksän kiloa räjähteitä ja satoja patruunoita ja muita tarvikkeita. Hän myöntää myyneensä räjähteitä internetin pimeäksi puoleksi kutsutussa Tor-verkossa.

Syyttäjän mukaan mies säilytti osaa anastetusta omaisuudesta kodissaan ja osaa lukitussa varastokomerossaan varuskunnassa. Mies kuitenkin kiistää, että esimerkiksi varastokomerossa olleita tarvikkeita olisi anastettu.

"Kiistetään, että se osa omaisuudesta, joka on ollut puolustusvoimien tiloissa Santahaminassa kaapissa, että sitä olisi anastettu tai kavallettu. Ei ole ollut tarkoituskaan kavaltaa", miehen asianajaja Olli Piipponen totesi käräjillä.

Miehen mukaan hänen syytetään vieneen myös paljon sellaista vähempiarvoista tavaraa, jota hän ei ole vienyt.

"Ihme kun ei ole sukkia ja kalsareitakin sinne työnnetty. Missä se raja menee, nyt on luetteloitu kaikki sinne, mitä on vain löydetty. Tuolla kun mennään ja tehdään, niin niitä päätyy taskun pohjalle ja jonnekin pöytälaatikkoon. Voitaisi miettiä, mikä järki tässä on, että on listattu kaikenlaista", mies sanoi.

Miehen mukaan hänellä ei ole myöskään ollut erityisen vastuullista asemaa, toisin kuin syyttäjä väittää.

Jutun syyttäjä Mikko Larkia sanoi, että mies on voinut anastaa ja kaupata tarvikkeita enemmänkin kuin viranomaiset ovat voineet selvittää. Hänen mukaansa miestä oli Tor-verkon kauppapaikalla kiitelty hyvistä kaupoista, mistä voisi päätellä, että kauppoja on syntynyt enemmän kuin on viranomaisten tiedossa.

"On oletettavaa, että myynti on ollut laajempaakin. Syytteet koskevat sitä määrää tarvikkeita, joka on pystytty takavarikoimaan."

Mies kiistää syyttäjän väitteen.

"Jos voin sen verran kommentoida, myönnän, että olen Tor-verkossa kauppaa tehnyt. Siellä liikkuu jos jonkinlaista hullua ja kommentoi mitä sattuu. Siellä on sakkia oikeasti äärilaidalta toiselle. Kommenteista on mahdotonta päätellä mitään", mies sanoi.

Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeutta törkeästä kavalluksesta, törkeästä palvelusrikoksesta, räjähderikoksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi syyttäjä vaatii korvaamaan anastettujen tarvikkeiden arvon, joka on syyttäjän mukaan ainakin reilut 7 200 euroa.

Mies myöntää syytteet pääosin, mutta kiistää törkeän tekomuodon kavalluksessa ja palvelusrikoksessa.