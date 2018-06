Tunnistatko nämä 10 suomalaista paikkaa? MT:n pässi luuraa kotimaisilla nähtävyyksillä

Kyseessä on Suomen luultavasti tunnetuin ITE-taiteen kokonaisuus. Yhteensä 565 patsasta on rakentanut paratiisin puutarhuriksikin tituleerattu taiteilija. Taiteilija menehtyi vuonna 2010, työskenneltyään puolen hehtaarin tontilla lähes viisikymmentä vuotta.

Mikä laulajan kotipaikka?

Taustalla näkyvän taideteoksen esikuva on muuan suomalainen laulaja, joka on jättänyt lähtemättömän jäljen tähän kaupunkiin. Muusikon vanhemmat perustivat kioskin Aholan tienhaaraan. Kioskista tuli pian suosittu lähiseudun nuorison kokoontumispaikka. Laulajatähden ensimmäinen yhtye oli nimeltään The Five Yes. Eräs hänen hiteistään alkaa: "Naisiin ei voi pieni poikanen luottaa, ne suuren ikävän pieneen sydämeen tuottaa..."