Nuorten 4H-yrittäjien määrä kasvaa rajusti – syrjäseuduilla oma yritys voi olla ainoa mahdollisuus kesätyöhön

Salolaisen yksiön jääkaappi on jatkuvasti täynnä kakkuja, sillä Annika Vainio pyörittää kodissaan The Avy Cake Design -leipomoa. Yhdelle viikolle voi ottaa enintään viisi kakkutilausta, enempää jääkaapin seinät eivät anna myöten.

Vainio perusti yrityksensä viime syksynä. Hän oli leiponut viikoittain vuoden ajan ja jakanut luomuksistaan kuvia Instagramissa. Monet ihastuivat sokerisiin herkkuihin, ja alkoivat tilata niitä Vainiolta.

"Tajusin, että tässä olisi bisnesidea, kun tilauksiakin tulee valmiiksi", Vainio kertoo.

Kesäksi on tullut hyvin tilauksia, ensimmäiset jo kuukausia etukäteen. Salon lukiosta ylioppilaaksi valmistunut Vainio ei ehtinyt edes leipoa omiin juhliinsa, sillä valmistujaisviikonlopulle oli tehty suuri tilaus jo viime syksynä.

"Olen leiponut niin paljon kotona, ettei äiti saa enää koskaan leipoa. Hän oli iloinen, kun pääsi leipomaan edes ylioppilasjuhliini", Vainio sanoo.

Syksyllä Vainio toivoo aloittavansa leipuri-kondiittorin opinnot Helsingissä.

Tällä hetkellä 4H-yrittäjiä on noin 1 500, ja heistä puolet on perustanut yrityksen tämän vuoden aikana. Määrä kasvaa nopeasti, viime vuonna yrittäjiä oli 1 358.

4H-yritysten keskimääräinen myyntikin on kasvanut kymmenessä vuodessa. Vuonna 2007 myynti oli keskimäärin 573 euroa, kymmenen vuotta myöhemmin se oli jo 1 205 euroa. Viime vuonna kolme neljästä yrityksestä oli yhden ihmisen pyörittämiä.

Yrittäjien määrän kasvuun on monia syitä, toteaa kehityspäällikkö Hilkka Näse Suomen 4H-liitosta. Ensimmäiset yritykset perustettiin vuonna 2007, ja sen jälkeen ilmapiiri on muuttunut Suomessa huomattavasti.

"Kouluissa on yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyys on mukana lähes joka strategiassa. Samaan aikaan on tullut monia helpotuksia, esimerkiksi pienimuotoisen kesäkahvilan pitäminen ei ole enää niin hankalaa kuin ennen", Näse sanoo.

Muiden hyvät kokemukset yrittäjyydestä lisäävät myös nuorten intoa oman yrityksen perustamisesta, huomauttaa Näse. Sen vuoksi 4H pyrkii jakamaan sivuillaan tarinoita yrittäjänuorista.

4H-yrittäjiä on käytännössä katsoen ympäri Suomea, mutta esimerkiksi Keski-Suomessa ja Seinäjoen ympäristössä toiminta on erityisen aktiivista.

"Meillä ei ole maakunnallisesti mustia aukkoja, mutta saattaa olla yksittäisiä kuntia, joissa toiminta ei ole niin vahvaa", Näse sanoo.

Näsen mukaan yrityksiä perustetaan hyvin tasaisesti sekä kaupunkiin että haja-asutusalueille. Pienellä paikkakunnalla oma yritys saattaa olla nuoren ainoa mahdollisuus työpaikan saamiseksi.

Nurmeksessa asuva 18-vuotias Tuomas Karjalainen perusti kaksi vuotta sitten Firmatverkkoon.fi-yrityksen. Verkkosivuja suunnittelevalla yrityksellä on asiakkaita Nurmeksen lisäksi ympäri Suomea ja jopa Tanskassa asti.

"Aika vähän on viime aikoina tullut mainostettua, kun tieto yrityksestäni leviää muitakin kautta", lukion toisen luokan päättänyt Karjalainen sanoo.

Moni nuori perustaa yrityksen keväällä saadakseen itselleen kesätyöpaikan. Joillekin yritys muuttuu kuitenkin ympärivuotiseksi työksi.

"Kotitalouden aputöitä, siivouksia ja pihatöitä on helppo jatkaa myös talvikaudella ja mitoittaa opiskeluiden ja muiden kiireiden mukaan", Näse sanoo.

4H-yhdistys on rohkaissut nuoria esimerkiksi maatalouden aputöihin, metsänistutuksiin ja muihin metsätöihin, sillä alat kaipaisivat muutenkin nuoria.

Nuoret perustavat mieluusti kesäkahviloita, valmistavat keppihevosia tai valokuvaavat. Toisaalta hyvin persoonallisellakin idealla voi pärjätä. Esimerkiksi ympäri Suomea neljättä vuotta kiertävän Sirkus Tähden juuret ovat 4H-yrityksessä.

Näse kuitenkin muistuttaa, että yrityksen perustaakseen ei tarvitse kehittää suurta tai uniikkia ideaa.

"Tavallisissa kotitaloustöissä tienaa yleensä todella hyvin, sillä ne ovat töitä, jotka eivät lopu. Yrityksen ei tarvitse olla mieletön uusi keksintö, maailma on täynnä asioita joita ihmiset tarvitsevat."