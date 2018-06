Yle: Postinjakelun kilpailutuksilla karu seuraus pikkukylällä – lehti kolahtaa laatikkoon vasta illalla

Päijät-Hämeessä sijaitsevan Asikkalan Mustjärven kylän asukkaat ovat kärmeissään siitä, että postinjakelun kilpailutusten myötä päivän lehti voi tulla laatikkoon jopa seitsemän jälkeen illalla. Asiasta kertoo Yle.

Ylen haastattelema Esko Ojala kertoo, että heille lehti on tullut myöhäisimmillään puoli kahdeksan aikaan illalla.

Mustjärven kylällä on noin 200 kotitaloutta. Lehdet, paketit ja kirjeet ovat tulleet kylällä tavallista myöhemmin laatikoihin Ylen mukaan toukokuusta lähtien. Aluepäällikkö Kai Taam myöntää Ylelle, että syynä tähän on Postin tekemä jakelun ulkoistus. Taam kertoo, että Postin yhteistyökumppani on opetellut uutta reittiä, mikä on johtanut aiempaa myöhäisempiin toimitusaikoihin.

Aiemmin Mustjärven alueella liikennöi kaksi postiautoa päivässä. Nyt kylällä liikkuu kuitenkin enää yksi postiauto.

Mustjärvelle sanomalehti jaetaan Postin perusjakelussa, koska alueella ei ole sanomalehden varhaisjakelua. Aluepäällikkö Taam sanoo Ylelle, että postin jakeluaika vaihtelee päivittäin postimäärien mukaan.

