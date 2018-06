Tänä vuonna ennätyspaljon ratatöitä – katso kartalta, missä junamatka hidastuu

”Ratatöitä tehdään, jotta valtion rataverkko on sellaisessa kunnossa, että liikennöinti on turvallista ja sujuvaa. Kun rata on kunnossa, siellä on vähemmän häiriöitä. Myös matka-ajat lyhentyvät, sillä junat pystyvät ajamaan nopeammin”, kertoo ratatyökoordinaattori Juha Kröger Liikennevirastosta.

Suurin osa töistä pystytään hoitamaan junaliikenteen välissä ilman häiriöitä, mutta isoimmat ratatyöt aiheuttavat liikenteelle haittaa.

Valtaosa valtion rataverkosta on yksiraiteista, joten ratatyökohdetta ei pysty kiertämään.

”Vaativissa työvaiheissa liikenne joudutaan jopa keskeyttämään. Tällöin ratatyöt pyritään sijoittamaan ajankohtiin, jotka haittaavat matkustajia mahdollisimman vähän. Näitä ovat yöt, juhlapyhät, viikonloput sekä kesäloma-ajat, jolloin työmatkaliikenne selkeästi vähenee”, Kröger kuvaa.

Kröger kehottaa pidentyviin junamatkoihin tuskastuvia matkustajia kärsivällisyyteen.

"Nopeusrajoituksille on syynsä: niillä varmistetaan turvallinen työn tekeminen ja turvallinen töiden aikainen liikennöinti kulloisellakin rataosalla. Myös nopeusrajoitukset suunnitellaan siten, että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän häiriöitä. Vuosisuunnittelua ja töiden ajoittamista tehdään yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa."

Katso kartalta, missä ratatöitä tehdään.