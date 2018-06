Satakunnan Kansa: Kadonneiden turvelastien arvoitus ratkeamassa – kyseessä ei ehkä ollutkaan varkaus

Pääsiäisen aikaan tapahtunut 20 turverekkalastillisen katoamistapaus on selviämässä, kirjoittaa Satakunnan Kansa. Tapaukseen ei poliisin tutkinnan mukaan todennäköisesti liity varkautta.

"Tämän hetken tieto on se, että tässä ei ole rikosta taustalla, vaan kyse on kahden yrittäjän yksityisestä riita-asiasta. Heillä on jonkinlaisia epäselvyyksiä sopimuksissa turpeen nostamisesta ja säilyttämisestä", rikoskomisario Jouni Uusitalo Lounais-Suomen poliisista Kankaanpäästä kertoo lehdessä.

