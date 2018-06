Kittilä ei taivu – aikoo hakea täytäntöönpanokieltoa valtiovarainministeriön päätökselle

Kittilä aikoo hakea Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta täytäntöönpanokieltoa valtiovarainministeriön päätökselle pidättää kunnan syytteessä olevat luottamushenkilöt toimistaan, sanoo Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk.) STT:lle.

Rajalan mukaan kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran ensi viikon tiistaina. "Ministeriön päätöksestä valittaminen ja täytäntöönpanokiellon hakeminen tulevat kokouksen asialistalle", hän sanoo.

"Tullaan hakemaan, tietenkin. Kyllä me yritetään saada se täytäntöönpanokielto heti voimaan", Rajala ennakoi.

Valtiovarainministeriö kertoi tänään pidättävänsä 20:tä Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimista siihen asti, että heidän syytteensä on käsitelty tuomioistuimessa.

Syytteet koskevat törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä sekä osan kohdalla myös virka-aseman väärinkäyttämistä, työturvallisuusrikosta ja työsyrjintää. Ministeriön mukaan syytteet ovat poikkeuksellisia ja vakavia väärinkäytösepäilyjä.

Yhteensä syytteessä on liki 30:tä Kittilän kunnan entistä ja nykyistä kuntapäättäjää. Kaikki ovat kiistäneet syytteet.

Esimerkiksi Kittilän kunnanhallituksen yhdeksästä jäsenestä on syytteessä viisi. Rajalan mukaan heidän varajäsenensä eivät ole syytteessä olevia luottamushenkilöitä, joten kunnanhallitus pysyy päätöksentekokykyisenä.

Kittilän kunta päätti maaliskuussa, että syytteessä olevat saavat jatkaa toimintaansa, kunhan eivät osallistu päätöksentekoon asioissa, joissa ovat esteellisiä.

Kittilän päätöksenteon tilannetta arvioinut valtiovarainministeriön asettama selvitysryhmä puolestaan oli suosittanut helmikuussa, että Kittilä pidättäisi syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan oikeuskäsittelyn ajaksi ja että pidättäminen tehtäisiin heti.

Koko Kittilän kuntakriisi juontaa juurensa viiden vuoden takaisiin hissihankintojen epäselvyyksiin.

Rajalan näkemys on, että valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti luottamustoimista pidätetyt eivät voi tulla kunnanhallituksen kokoukseen ja heidän tilallaan ovat varajäsenet. Asia kuitenkin herättänee keskustelua ennen kokousta.

"Täytyy keskustella asiasta, että mitä tämän kanssa tehdään", Rajala pohtii.

Kittilän vs. kunnanjohtajan Sanna Ylinampan mukaan jokainen syytteessä oleva luottamushenkilö joutuu arvioimaan tilanteensa itse.

"Kyllähän heidän täytyy itse se ratkaisu tehdä, että miten he käyttäytyvät. En voi siihen ottaa kantaa", hän sanoo.

Kittilän kunnanvaltuusto on kokoontumassa seuraavan kerran elokuussa. Ylinampan mukaan kunnassa selvitetään, onko kokousta syytä aikaistaa.

Lex Kittilänä tunnettu laki sallii valtiovarainministeriön puuttua kunnan hallintoon, jos kunta ei itse saa sitä kuntoon. Ylinampa sanoo toivoneensa, että ministeriö olisi päätöksessään ottanut selkeämmin kantaa kunnallisen itsehallinnon asemaan.

"Päätöksessä on otettu se kanta, että perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen tämä kunnallisen itsehallinnon periaate on lakiuudistuksen käsittelyssä huomioitu. Kittilän kunnan kantana on ollut, että se laki sinällään aiheuttaa ongelmia kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta. Siihen olisi toivonut, että perusteluja olisi ollut pikkuisen enemmän. Mutta jos kunnanhallitus niin päättää, niin hallinto-oikeushan sitten arvioi asiaa", Ylinampa sanoo.