THL muistuttaa: Varsinaista punkkirokotetta ei ole olemassakaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut tiedotteen, jossa neuvotaan, kannattaako punkkien kantamia tauteja vastaan suojautua rokotteella.

THL muistuttaa, että varsinaista punkkirokotetta ei ole olemassakaan. Punkin tulemista iholle tai sen kiinnittymistä ei nimittäin voi rokotteella ehkäistä. Rokote antaa suojan ainoastaan puutiaisaivokuumevirusta vastaan.

Puutiaisaivokuumevirus, jota myös puutiaisaivotulehdusvirukseksi kutsutaan, on harvinainen ja hyvin paikallinen virus. THL ohjeistaa, että puutiaisaivokuumevirusta vastaan kannattaa ottaa rokote vain hyvin rajatuilla alueilla Suomessa. Kaikki alueet, joissa punkkeja esiintyy, eivät siis ole puutiaisaivokuumeen riskialueita.

”Jos et aio oleskella riskialueilla, et tarvitse rokotetta. Jos olet riskialueella vain muutamia päiviä tai viikon, rokote on todennäköisesti turha. Jos kuitenkin aiot oleskella viikkoja riskialueilla, ja samoilla luonnossa, liikkua heinikoissa tai rantalehdoissa, sienestää tai marjastaa, sinun kannattaa ottaa rokote”, THL:n ylilääkäri Tuija Leino neuvoo tiedotteessa.

Mikäli saa puutiaisaivokuumetartunnan, on tartunnan saaneella ollut todennäköisyyksienkin valossa todella huono onni. Selkeällä riskialueellakin, kuten esimerkiksi Paraisilla, punkeista vain enintään kaksi prosenttia kantaa puutiaisaivokuumevirusta. Tartunnan saaneista oireita taas saa 10–30 prosenttia.

Heistä, joille punkki aiheuttaa oireita, aivokuumeen saa enintään noin viidennes. Todennäköisyys siihen, että saa yhdestä punkin puremasta puutiaisaivokuumeen on THL:n arvion mukaan 0,0002–0,0009 prosenttia.

Vaikka puutiaisaivokuumetartunnan saaminen onkin hyvin epätodennäköistä, kannustaa myös THL suojautumaan punkeilta. Punkit nimittäin levittävät aivokuumeen lisäksi myös bakteeritauti borrelioosia.