Ranuan eläinpuistoon iso taideteos – ottaa kantaa ilmastonmuutokseen myös kiinaksi

Ranuan eläinpuistossa paljastettiin juhannuksena suurikokoinen ympäristötaideteos Seven Steps to Save the Ocean. Teos ottaa nimensä mukaisesti kantaa ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja meriin.

Teos on sijoitettu eläinpuiston alueella olevaan, yli sata metriä suuntaansa olevaan kivirakkaan, joka on entistä merenrantaa. Itse teos koostuu 135 metriä pitkästä puisesta polusta sekä kivikkoon asennetuista 2–10 metriä leveistä metallisista lauseista, joilla puhutellaan kävijöitä kuluttamisesta ja ympäristöstä suomeksi, kiinaksi, ja englanniksi.

Teos on nyt valmistuessaan yksi Suomen suurimmista ympäristötaideteoksista, ja sen on suunnitellut tamperelainen kuvanveistäjä ja arkkitehti Maija Kovari. Hän kertoo halunneensa tuoda esiin arktista luontoa juuri arktisiin eläimiin erikoistuneessa puistossa Lapissa.

"Ajankohtainen aihe on arktisen luonnon selviytyminen ilmastonmuutoksesta. Vakavan aiheen edessä on helppo tuntea voimattomuutta, mutta en halunnut taiteellani lisätä epätoivoa, vaan päinvastoin rakentaa toivoa. Monikielisellä teoksella olen halunnut viestiä, että aihe on globaali, ja jokaisella meistä on muutoksessa roolinsa. Kaikki voivat tehdä valintoja, joilla on merkitystä", Kovari sanoo tiedotteessa.

Teoksen nimi Seven Steps to Save the Ocean (seitsemän askelta säästää merta) viittaa askelien ottamisen lisäksi arktisiin meriin eri aikakausina.