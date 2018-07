Automatka edessä ja koira kaverina? Poimi vinkit tassukansan taukopaikoista

Maaseudun Tulevaisuus pyysi lukijoilta Facebookissa vinkkejä, missä koiraperheen kannattaa pysähtyä. Vinkit on koottu jutun karttoihin.

Suomalaisille koira on perheenjäsen, joka otetaan lomalle mukaan. Koirien tarpeiden huomioiminen vaikuttaa, mihin koiranomistajat rahansa jättävät.

Suomessa on noin 700 000 koiraa ja niillä yli miljoona omistajaa.

Taustalla on vuonna 2012 voimaan astunut asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta.

Neste-kauppiailla ei ole yhteistä linjaa, miten asiakkaiden koiriin suhtaudutaan, mutta soittokierroksen perusteella linja on sama kuin ABC:llä. Sisätiloihin koiria ei saa tuoda, mutta terasseille ne ovat tervetulleita.

27 yksikössä on koiraparkki. Niitä on eritasoisia: Koiraparkit voivat olla joko aidattuja ulkoilualueita, tilavia häkkejä tai lukollisia koirankoppeja.

"Sisätilat ovat vaikeita, kun ihmisillä on allergioita. Olemme linjanneet, että koiria ei saa ottaa sisälle. Opaskoirat, diabeetikoiden hypokoirat ja muut avustajakoirat ovat kuitenkin tervetulleita."

Kennelliiton viestintäpäällikkö Liisa Suoninen kokee, että yleisesti ottaen koiraystävällisyys on lisääntynyt ravintoloissa ja taukopaikoilla.

"Moneen paikkaan koiran kanssa pääsee", hän iloitsee.

Jos koiran kanssa matkustaa yksin, taukoja täytyy suunnitella hieman jo etukäteen. Suoninen suosittelee ottamaan vaikka omat eväät mukaan.

Hän ei jättäisi koiraa kesäkuumalla yksin autoon hetkeksikään.

"Vaikka jättäisi ikkunat auki, se ei riitä tuulettamaan autoa", hän sanoo.

Suoninen muistuttaa, että koiraa on syytä totuttaa autoiluun ennen kuin lähtee pitkälle automatkalle.

Koiran pitää myös matkustaa autossa turvallisesti ja sen on päästävä jaloittelemaan riittävän usein.

Autossa pitää matkan aikanakin olla riittävän viileää, mutta ei kuitenkaan liian kylmä. Jotkut koirat kärsivät vetoisuudesta.

"Koiran ehdoilla mennään", Suoninen summaa.

Yksivuotias Toivo-koira, huskyn ja skotlanninpaimenkoiran risteytys, ryntää riemuissaan veteen, kun isäntä heittää sille keppiä.

Yhtä riemuissaan se kirmaa maihin, juoksee pienen ympyrän ja ravistelee.

Toivon omistajat Henna ja Jari Lehtola pysähtyvät Posion Nesteellä aina, kun käyvät mökillään Perä-Posiolla.

Henna Lehtola kehuu hyvää rantaa, josta koira pääsee järveen viilentämään turkkiaan.

"Terassille tuodaan vedetkin valmiiksi", Jari Lehtola lisää.

Lehtolat asuvat Salossa, joten koira on tottunut pitkiin automatkoihin.

"Toivo viihtyy autossa. Se nukkuu koko matkan", Henna Lehtola kertoo. Perillä meno onkin vähän villimpää.

Jani Hyyryläinen on ollut Posion Nesteen yrittäjänä nelisen vuotta.

Hän on Itsekin koiranomistaja ja ymmärtää, miten hankalaa koiraperheillä on erityisesti kesällä, jos joka paikka on koirilta kielletty.

Yleisillä uimarannoilla koiria ei saa uittaa. Nesteen pihassa saavat uida niin ihmiset kuin koirat, Hyyryläinen vakuuttaa.

Pihassa on myös muutaman neliön häkki, johon koiran voi jättää vaikka siksi aikaa, kun omistaja käy sisällä.

"Sisätiloihin koiria ei saa tuoda", Hyyryläinen pahoittelee. Terassille ne ovat tervetulleita.