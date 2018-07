Saunavaunu on kesämökin ja asuntovaunun välimuoto – pyörillä liikkuvaa kesäkotia ei saa parkkeerata pitkäksi aikaa mihin tahansa

Liminkalainen Reijo Määttä on työskennellyt asuntovaunujen parissa töiden sekä harrastustensa puitteissa parikymmentä vuotta. Ei siis ihme, että jossain vaiheessa syntyi idea auton perässä kiskottavasta saunasta.

Ensimmäinen saunavaunu valmistui vuonna 2014.

"Olen nopea liikkeissäni. Kun sain ensimmäisen saunavaunun valmiiksi, se oli jo seuraavana aamuna myyty. Syksyllä tuotanto oli jo käynnissä."

Määttä valmisti vaunuja yrittäjänä pääsääntöisesti itsekseen, välillä vaimon avustamana. Tilausten määrä kasvoi jatkuvasti, ja lopulta Saunavaunut.fi-yrityksen liikevaihto kipusi lähes puoleen miljoonaan euroon vuodessa.

"Osasyy sille, miksi luovuin liiketoiminnasta oli se, että tuli ajettua itsensä loppuun. Yrittäjänä ei viitsinyt sanoa ei, vaan myi aina vaikkei olisi kerinnytkään."

Pyhäntäläinen hirsirakentamiseen erikoistunut Salvos Finland Oy osti Määtän liiketoiminnan vuoden 2018 alussa, ja siirsi saunavaunujen tuotannon Siikalatvalle.

Suomessa on myös muita yksittäisiä saunavaunujen valmistajia, mutta Salvos on nyt alan suurin toimija ja ainoa mökkivaunuvalmistaja. Tällä hetkellä pääpaino on kotimaan markkinoilla, vaikka vientiinkin on yksittäisiä vaunuja tehty lähinnä ulkosuomalaisten toiveista.

Saunavaunuissa kiehtoo Määtän ja Salvoksen hallituksen puheenjohtaja Samuli Romppaisen arvion mukaan niiden helppous. Valmiin saunan voi tilata suoraan pihamaalle, ja kiukaan voi sytyttää vaikka heti.

"Plus 50-vuotiaat ovat suurin asiakasryhmämme. Vanhemmalla väellä on rahaa, eikä heidän tarvitse sitoa tällaiseen projektiin omaa aikaansa", Määttä sanoo.

Vaunuja on monenlaisia. Joissain on pelkkä sauna, toisissa lisäksi oleskelutila. Myös saunattomia vaunuja valmistetaan.

Moni hankkii mökkivaunun uudelle tontille. Siinä majaillessa ja löylytellessä voi pohtia, onko tämä sellainen kolkka, johon haluaisi pystyttää pysyvämmän kesäkodin.

"Valmiilla mökillä voi olla myös pulaa nukkumatilasta. Tämän voi jättää kesäksi mökkirantaan ja tuoda talveksi omakotitalon pihaan. Sama sauna moneen tarkoitukseen", Määttä lisää.

Vaunu voi houkutella myös esimerkiksi metsätöissä kesäänsä viettäviä työmiehiä tai kalareissulle lähtijöitä.

Saunavaunujen hinnat lähtevät noin 7 000 eurosta ja hienoimmissa mökkivaunuissa hinta kipuaa 30 000 euroon. Romppainen huomauttaa, että hinta on huomattavasti halvempi kuin uusissa asuntovaunuissa perinteisistä mökeistä puhumattakaan.

"Olemme päätyneet aggressiiviseen hinnoitteluun, otamme mieluummin volyymiä", Romppainen sanoo.

Vaikka isoa vaunua voi vetää auton perässä, kunhan kuskilla on BE-ajokortti, ei sitä huvin vuoksi kannata kiskoa ympäri Suomea. Mökkivaunu painaa noin 2 500 kiloa, eikä painoa ole lähdetty optimoimaan samalla tavalla kuin esimerkiksi asuntovaunuissa.

"Paino lähtee muodostumaan nopeasti pienistä asioista. Massiivipuusysteemit on jätetty pois, mutta jo kiukaan kivistä tulee 40–50 kiloa painoa", Romppainen sanoo.

Koska saunavaunu on liikuteltava rakennus, sille ei voi varsinaisesti saada rakennuslupaa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saunansa voisi parkkeerata mihin tahansa pitkäksi aikaa.

"Emme ole tarjoamassa porsaanreikää rakennuslupiin. Viranomainen voi todeta, että tällainen pidempään paikallaan ollut rakennelma pitää siirtää pois, joten asia kannattaa selvittää etukäteen", Romppainen sanoo.

Romppaisen mukaan Salvoksella toivottaisiin yleisiä viranomaissuosituksia sauna- ja mökkivaunujen sijoitteluun, sillä nyt jokaisessa kunnassa toimitaan miten parhaaksi nähdään. Tietämättömyys aiheuttaa valvontapuolellakin epävarmuutta, ja Romppainen ymmärtää sen hyvin.

"Rakennusvalvonnan huoli on se, että pian pyörien päällä on rivitalo, jos vähän värikynää käyttää."

Yleisesi viisas tapa toimia on Romppaisen mukaan puhua vaunun sijoittamispaikasta naapureiden ja viranomaisten kanssa ennen ostopäätöstä.

Saunavaunut tuntuvat liikkuvuudessaan kiinnostavan suomalaisia, Salvoksella tilausjonoa on muutamaksi viikoksi eteenpäin.

Yhden vaunun valmistamiseen kuluu kolme tai neljä työpäivää, mutta tehtaalla ollaan pian siirtymässä kahteen työvuoroon ainakin kesän ajaksi.

"Enää ei rakenneta 300 neliön huvilaa, vaikka varallisuus sen sallisi. Ennemmin halutaan toimintaa pihalla ja toimivia neliöitä", Romppainen sanoo.