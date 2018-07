Lisää ihmisiä evakuoitu Pyhärannan maastopalon takia – palo ei ole hallinnassa, voimistunut tuuli vaikeuttaa tilannetta

Pyhärannassa Varsinais-Suomessa on evakuoitu lisää ihmisiä suuren maastopaloalueen läheisyydestä, kertoo pelastuslaitos. Muutama ihminen on evakuoitu kodeistaan Luhdantieltä, kertoo päivystävä päällikkö Juha Virto.

Eilen syttyneen palon alta evakuoitiin jo eilen noin 20 asuinrakennusta, mutta palo saatiin rajattua yön aikana. Aamupäivällä tuuli on kuitenkin jonkin verran voimistunut ja vaikeuttanut sammutustöitä. Jos tuuli voimistuu lisää, pelastuslaitos on varautunut lisäevakuointeihin. Palo on rajattu, mutta se ei ole hallinnassa, kertoi Virto puolenpäivän jälkeen.

Maastopalo kytee ja palaa liekillä metsäisellä ja kallioisella arviolta 100 hehtaarin alueella. Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutaman kilometrin pohjoiseen Santtion kylän läheisyydessä.

"Viikonloppuun menevään sammutustoimintaan on varauduttu", Virto kertoo.

Apua maastopalon sammuttamiseen on pyydetty Länsi-Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, Satakunnasta ja Kanta-Hämeestä asti. Sammutustöissä aamupäivällä oli pelkästään palomiehiä noin 150.

Paloa sammutetaan myös helikoptereilla. Palomiesten lisäksi paikalla on ollut poliiseja, vapaaehtoisia ja Puolustusvoimien henkilöstöä.