Oletko lähdössä helteillä marjametsälle? Lue nämä poliisin vinkit ensin

Lapin poliisilaitos muistuttaa Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa, että erityisesti näin helteillä marjastusretkeen kannattaa varautua huolella. Poliisilaitoksen kirjoituksessa annetaan myös vinkkejä siihen, miten marjametsälle lähtöön kannattaa varautua.

Hyvät lähtökohdat reissulle antaa se, että mukana on riittävästi juotavaa, syötävää, kartta sekä kompassi.

"Tosin kartasta ja kompassista ei ole hyötyä, ellei niitä opettele käyttämään etukäteen. Kokenutkin eränkävijä saattaa joskus törmätä tilanteeseen, jossa suunnistustaidot ovat tarpeen, esimerkiksi sumun noustessa", kirjoituksessa muistutetaan.

Poliisi huomauttaa, että vaikka nykyteknologia tuo omat mahdollisuutensa, se ei kuitenkaan korvaa perinteisiä taitoja. Paikannuslaitteet tai älypuhelimen paikannus- ja karttasovellukset ovat käytännöllisiä, mutta niitä käytettäessä on huomioitava akun ja paristojen riittävyys.

Älypuhelimen omistajan kannattaa poliisin mukaan ladata puhelimeensa 112-sovellus ja tutustua sen toimintaan. Sovellus lähettää puhelun yhteydessä koordinaatit hätäkeskukseen, jolloin tiedetään tarkasti, missä soittaja on.

Marjastusreissulla on varminta liikkua jo ennestään tutuilla alueilla. Siitä huolimatta on hyvä pitää silmällä karttaa, jotta tietää oman sijaintinsa. Ennen marjaretkelle lähtöä kannattaa myös poliisin mukaan aina kertoa jollekin, mihin lähtee ja koska retkeltä aikoo palata.

"Yksi mahdollisuus on jättää kotiin kartta, johon on merkattu alue, jolle on menossa sekä mahdollinen reittisuunnitelma", Lapin poliisilaitoksen päivityksessä vinkataan.

Lapin poliisilaitoksen päivityksen pääset lukemaan tästä.