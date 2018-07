Keskisuomalaisen kylätien kunnostus tyrmistyttää: "Tuntuu väärältä, että tie laitetaan pelkästään rallia varten kuntoon"

Keski-Suomessa ajettava Suomen MM-ralli alkaa tänään torstaina. Näin rallien alla kylätien kunto on herättänyt tyrmistystä keskisuomalaisella kylällä. Kyläaktiivin mielestä kylätie kunnostetaan vain rallitähtiä varten mutta tavallisesta kansasta ei välitetä.

Tyrmistyksen kohteena oleva tien pätkä sijaitsee Kuhmoisten Pihlajakosken kylällä. Tienpätkä muodostuu Pihlajakoskentiestä ja Närväntiestä. Tien hoidosta vastaa Destia.

Pihlajakoskentien läheisyydessä mökkeilevä kyläaktiivi Hannu Weijo kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että kyseessä on jo ainakin toinen kerta, kun tiet on kunnostettu kunnolla ainoastaan ennen MM-rallia.

"Lanaukset ovat olleet kesällä hyvin vähissä, tiet terävillä kuopilla ja töyssyillä, eikä kunnossapitoa ole kesäisin ollut juuri ollenkaan", Weijo sanoo.

Neste Rallin reitti kulkee osin Pihlajakoskentien jälkeen alkavaa Närväntietä pitkin. Lisäksi ralliautot siirtyvät reitille Pihlajakoskentietä pitkin.

Rallin jälkeen ralliorganisaatio tilaa tien kunnostuksen. Lisäksi tienpitäjälle maksetaan tien käytöstä korvaus.

"On tullut vähän semmoinen tuntuma, että siellä vähän keplotellaan, ja tie kunnostetaan silloin, kun siitä saadaan korvaus", Weijo pohtii.

Kyläaktiivi muistuttaa, että tien läheisyydessä on useita satoja mökkejä sekä myös paljon teitä käyttävää yritystoimintaa, kuten suuri maitotila ja kyläkauppa. Kyläläiset käyttävät tietä läpi vuoden, eivätkä he luonnollisesti pidä siitä, että tie on huonossa kunnossa.

"Tuntuu väärältä, että tie laitetaan pelkästään rallia varten kuntoon, mutta muulla yritys- ja asukaskäytöllä ei ole väliä", kyläaktiivi toteaa.

Destia on saattanut kyläaktiivin mielestä ottaa hoidettavakseen urakan, jota se ei sen suuruuden takia pysty hoitamaan, sillä samanlaisia viestejä on tullut muiltakin lähikyliltä.

Jämsän alueurakasta vastaava Destian työmaapäällikkö Jukka Järvenpää sanoo, että tien kunnostus ei ole osunut juuri ennen ralleja tarkoituksella. Destiankin kannalta olisi hänen mukaansa parempi, jos tie kunnostettaisiin pidemmän ajan päässä rallista.

"Ei se liity millään lailla ralliin. Se nyt vain sattui muihin aikatauluihin ja keliolosuhteisiin", hän täsmentää.

Pihlajakoskentiellä ajaa juuri kesälomakaudella Järvenpään mukaan hyvin paljon autoja. Runsas liikenne heikentää tien kuntoa, ja ennen pitkää tie on sellaisessa kunnossa, että sitä on tarpeen kunnostaa.

Työmaapäällikkö huomauttaa, että ralliautot pystyisivät ajamaan huonollakin tiellä. Tietä ei siis hänen mukaansa kunnosteta ralliautoja vaan tavallisia kansalaisia varten.

Järvenpää vahvistaa, että ralliorganisaatio maksaa Destialle korvauksen tien käytöstä rallien aikana.. Destialle kilahtavaa summaa Järvenpää ei suostu paljastamaan. Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan ole isoista rahoista.