Yle: Kotkan kaupunkilampaita kiusattu – eläimiä hätyytelty ja aitaukseen menty ilman lupaa

Kaupunkilaisia ilahduttamaan tuotuja lampaita on kiusattu Kotkassa. Asiasta kertoo Yle.

Kaupungin tietoon on Ylen mukaan tullut tällä viikolla kaksi tapausta, joissa lampaita on hätyytelty tai niiden aitaukseen on menty ilman lupaa.

Kotkan puistotoimen kunnossapidon työnjohtaja Satu Ylämäki kertoo Ylelle, että nuoret olivat tiistaina yrittäneet tarjota lampaille rehuja ja houkutella niitä aidan viereen. Kun lampaat eivät tulleetkaan lähelle, yksi nuorista oli Ylämäen mukaan mennyt aitaukseen sisään.

Tiistaina sattuneen tapauksen lisäksi puistotyöntekijät olivat nähneet torstaina, kun autoilevien nuorten porukka oli taivaltanut lammasaitauksen luokse. Tapauksen nähneen kuntalaisen mukaan yksi poika oli juoksuttanut lammasta takaa.

Häiriköinnin vuoksi Kotkassa Katariinan Meripuistossa laiduntavien kesälampaiden valvontaa on lisätty. Lampaiden aitausta valvotaan Ylen mukaan nyt ympäri vuorokauden, ja alueelle on lisätty kameravalvonta Meripäivien ajaksi.

Mikäli lampaiden häirintä vielä jatkuu, lampaat palautetaan takaisin Iittiin. Ylämäen mukaan hän on ollut asiasta yhteydessä lampuriin.

Lampaat saapuivat Katariinan Meripuistoon juhannuksen jälkeen.

