Kunnanjohtajat vaihtuvat kunnissa tiuhaan tahtiin: "Ylisuuret odotukset ja huono kommunikointi lisäävät epäluottamusta kunnanjohtajien ja poliitikkojen välille"

Kunnanjohtajia on vaihtunut tänäkin vuonna tiiviiseen tahtiin koko maassa. Alkuvuoden aikana on valittu jo 28 uutta kunnanjohtajaa, ja 11 kunnanjohtajaa on lähtenyt virasta. Heinäkuun lopussa avoinna oli neljä kunnanjohtajan virkaa.

Kuntaliiton tutkimuspäällikön Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan etenkin eläköityminen on ollut runsasta. Yksin Lapissa yli 60-vuotiaita kunnanjohtajia työskentelee neljällä paikkakunnalla, joten kunnanjohtajia vaihtuu tulevinakin vuosina.

Kuntapäättäjien epäluottamus kunnanjohtajia kohtaan on ollut kasvussa koko maassa tällä vuosituhannella, ilmenee Kuntaliiton selvityksestä 2005–2013. Kunnanjohtajien erottamista käsitteleviä tilapäisiä valiokuntia on tällä vuosituhannella perustettu kiihtyvään tahtiin. Selvityksen mukaan viisi kunnanjohtajaa erotettiin virasta vuosina 2005–2013 ja viisi irtisanoutui itse. Selvityksen jälkeen epäluottamus on pysynyt vähintään samalla tasolla, Kuntaliitosta arvioidaan.

"Epäluottamuksesta on myös keskusteltu julkisuudessa aiempaa enemmän esimerkiksi Kittilän tapauksen seurauksena", sanoo Jenni Airaksinen, Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Hänen mukaansa selvitystä ryhdytään päivittämään syksyllä.

Kuntajohtajat ry:n puheenjohtajan Heidi Rämön mukaan kunnanjohtajien erottamista käsittelevien tilapäisten valiokuntien perustamiseen johtaneet kriisit ovat tänä vuonna vähentyneet viime vuoteen verrattuna.

Kunnanjohtajan ja poliitikkojen välinen epäluottamus syntyy Rämön mukaan useimmiten huonosta keskusteluyhteydestä ja epärealistisen suurista odotuksista.

"Jos odotetaan isoja asioita, pitäisi antaa työkaluja", Rämö sanoo.

Myös valtuuston poliittisten ryhmien toiveet kunnanjohtajalle voivat poiketa toisistaan. Tällaisessa tilanteessa kunnanjohtajan on mahdoton pitää kaikkia tyytyväisinä.