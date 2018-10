Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto Helsingin poliisilaitokselle eläinrikosten tutkintaryhmän perustamisesta

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY myönsi perinteisen Eläinten viikolla jaettavan Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon Helsingin poliisilaitokselle eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän perustamisesta.

SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli perustelee palkintoa näin:

"Helsingin poliisilaitos perusti ensimmäisenä Suomessa eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän. Eläinsuojelurikoksiin erikoistuneet poliisit ovat edellytys sille, että eläimiin liittyvät tapaukset saadaan asianmukaisesti tutkittua ja että lakia rikkoneet saadaan edesvastuuseen."

"Pidämme tärkeänä, että ryhmä pyrkii myös ehkäisemään eläinsuojelurikoksia ennalta ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten ja eläinalan toimijoiden, kuten eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Eläimen kärsimys on usein suoraan yhteydessä omistajan sosiaalisiin ja muihin elämänhallinnan ongelmiin. On äärettömän tärkeää, että eri toimijat tekevät yhteistyötä apua tarvitsevien ihmisten ja eläinten löytämiseksi."

SEY kiittää Helsingin poliisilaitosta myös tehokkaasta tiedonjaosta. Helsingin poliisilaitos on aktiivisesti tiedottanut tutkintaryhmän perustamisesta ja rohkaissut kansalaisia ottamaan yhteyttä tapauksissa, joissa epäillään eläinten kaltoinkohtelua.

Palkinto otettiin ilolla vastaan Helsingin poliisilaitoksella.

"On selvää, että eläinsuojelurikosten tutkintaryhmä on odotettu ja tarvittu uudistus. Olemme saaneet valtavasti hyvää palautetta ryhmän perustamisesta. On hienoa aloittaa työt näin positiivisessa ilmapiirissä", sanoo eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän ryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Hietala.

Helsingissä tapahtuneiden rikosten esitutkinnan ohella ryhmän tehtävänä on myös ennalta estää rikoksia, kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä valvontaeläinlääkäreiden ja muiden sidosryhmien, kuten eläinsuojelujärjestöjen kanssa.

Ryhmä suorittaa esitutkinnan muun muassa seuraavissa asioissa: eläinsuojelurikokset ja -rikkomukset, eläinkuljetusrikkomukset, metsästysrikokset, eläinten laiton maahantuonti, salakuljetus sekä lainvastainen eläinkauppa ‒ yhteistyössä Tullin kanssa, eläinten aiheuttamat konfliktit, koirakuriin liittyvät rikkomukset ja eläintenpitokieltojen rikkomiset.

Helsingin poliisin tiedotteen mukaan eriasteisten eläinsuojelurikosten ja -rikkomusten määrä on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut. Vuonna 2013 kokonaismäärä oli 39 – viime vuonna 49. Tänä vuonna rikosepäilyjä oli elokuun puoliväliin mennessä jo 50.

Eläintapauksiin liittyy usein myös muuta rikollisuutta, kuten talous- ja verorikoksia. Monesti eläimen kaltoinkohtelijalla on myös muita elämänhallinnan ongelmia, kuten sosiaalisia ongelmia tai päihde- ja mielenterveysongelmia.

"Pyrimme moniammatillisella yhteistyöllä reagoimaan henkilön tai henkilöiden tilanteeseen kokonaisuutena. Poliisilla on tosielämän esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi vakavasta päihdeongelmasta kärsinyt ihminen on havahtunut elämänsä ongelmiin siinä vaiheessa, kun hänelle tärkeät eläimet on otettu laiminlyöntien vuoksi viranomaisen haltuun. Ihminen on siinä vaiheessa ryhdistäytynyt ja saanut elämänsä tasapainoon ja siten myös lemmikit takaisin itselleen", kertoo Anne Hietala.