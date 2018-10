Luovutetut elimet voivat antaa uuden elämän kuudelle ihmiselle

Yksi elinluovuttaja voi pelastaa kuuden ihmisen hengen, Munuais- ja maksaliitto kertoo. 550 ihmistä odottaa parhaillaan uutta elintä, sillä niistä on jatkuva pula. Noin 5–10 prosenttia odottajista ei saa elintä ajoissa vaan kuolee.

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä erikseen kieltänyt. Halu antaa elimensä eteenpäin on kuitenkin hyvä kertoa allekirjoittamalla elinluovutuskortti, lataamalla sovellus tai kirjaamalla tahto Omakantaan. Asiasta on hyvä kertoa myös läheisilleen, Munuais- ja maksaliitto muistuttaa.

Suomessa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, haiman- ja ohutsuolensiirtoja.

Kuka tahansa voi olla elinluovuttaja. Itse ei tarvitse arvioida, kelpaavatko elimet siirrettäväksi – siitä päättävät lääkärit. Ainoita esteitä elinluovutukselle ovat virushepatiitit, HIV tai sairastettu syöpä.

Parhaillaan vietetään Elinsiirtoviikkoa.