STT:n uudeksi toimitusjohtajaksi siirtyy Kimmo Pietinen

Pitkän uran Helsingin Sanomissa tehnyt Kimmo Pietinen on valittu Suomen Tietotoimiston STT:n uudeksi toimitusjohtajaksi. STT:n hallitus päätti nimityksestä tänään.

Pietinen on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä.

Pietinen kertoo STT:n vaikuttavan motivoituneelta yhteisöltä, jossa uutistoimistojournalismi on hallussa. Pietisen mukaan uutistoimistojournalismiin perehtyminen on ollut mielenkiintoista, koska logiikka on vähän erilainen kuin sanomalehden tekemisessä.

Tänä syksynä Pietinen on jo hoitanut STT:n toimitusjohtajan tehtäviä Mika Petterssonin eron jälkeen ja työskennellyt sitä ennen pääosin STT:llä selvittämässä uutispalvelun muutostarpeita.

Pietisen mukaan hänen huomionsa tulee keskittymään STT:n talouden vakauttamiseen.

Osana talouden sopeuttamistoimia STT:n henkilöstö- ja taloustoiminnoissa on käyty yt-neuvottelut, jotka koskivat seitsemää henkilöä. Yt-neuvottelujen seurauksena neljä ihmistä irtisanottiin ja kolmelle henkilölle tarjottiin jatkoa muuttuneilla työnkuvilla.

Mediamurroksen keskellä viime vuodet ovat olleet STT:lle taloudellisesti vaikeita ja STT on joutunut useaan otteeseen sopeuttamaan toimintaansa.

STT:n suunnassa nähtiin iso liikahdus kesällä, kun Sanoma osti osake-enemmistön STT:stä. Pietinen korostaa STT:n pysyvän itsenäisenä myös jatkossa. Synergiahyötyjä Sanoman kanssa haetaan niissä kohdin, joissa se hyödyttää ennen kaikkea STT:tä.

"Sanoma lähtee siitä, että STT toimii itsenäisenä uutistoimistona kuten tähän asti."

Pietinen uskoo, että myös jatkossa STT on suurin piirtein nykyisen kokoinen ja tarjoaa suurin piirtein nykyisenkaltaisia palveluita.

"Meininki on hakea sellainen väylä, että STT jatkaa ja parhaassa tapauksessa elpyy ihan toiselle tasolle jossain vaiheessa."

Pietisen mukaan alkusyksyn aikana on käyty tiivistä keskustelua STT:n asiakkaina olevien mediatalojen kanssa. Median markkinatilanne näyttää edelleen monelta osin vaikealta.

STT:n hallitus hyväksyi tänään syksyn aikana asiakaskeskustelujen pohjalta laaditun ehdotuksen STT:n uudeksi tuote- ja hintamalliksi.

"Tuote- ja hintamallilla pyritään varmistamaan, että asiakaseroosio vähintään pysähtyisi, ja tarjotaan ostojaan supistaneille asiakkaille väyliä ostojen kasvattamiseen", Pietinen kertoo.

Tavoitteena on myös, että jo menetettyjä asiakkaita pystyttäisiin hankkimaan takaisin.

"Tarjoamme joustavampia hintamalleja", Pietinen sanoo.

Pelkkä hintamalli ei hänen mukaansa ratkaise vielä mitään, vaan koko asiakunta pitää käydä nyt läpi.

STT:n vaikeudet ovat liittyneet erityisesti tekstiuutispalveluun. STT:n muita liiketoiminnan kivijalkoja ovat kuvatoiminta ja viestintäpalvelut. Pietisen mukaan jatkossa pitää selvittää, millaisia kasvumahdollisuuksia niihin liittyy.

STT:n johdossa Pietisen työparina toimii vastaava päätoimittaja Minna Holopainen, joka aloitti tehtävässä lokakuun alussa. STT:n aiempi vastaava päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson jätti tehtävänsä yhteisestä sopimuksesta 12 työvuoden päätteeksi.

Aiemmassa STT:n johtamismallissa vastaavan päätoimittajan ja toimitusjohtajan roolit oli yhdistetty.