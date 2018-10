Ylihärmän tehtaat kipuilevat osaavan työvoiman löytämisessä

Etelä-Pohjanmaan maakunnan pohjoislaidalla sijaitsevassa Kauhavan Ylihärmässä on kokoonsa nähden paljon tehtaita ja vahvaa teollisuutta.

Viime aikoina vajaan 3 000 asukkaan maaseututaajamassa on kipuiltu työvoimapulan takia.

”Uusia työpaikkoja avautuu koko ajan hakuun ja osaajista on pulaa. Olemme laajentaneet toimintaamme”, MSK Groupin henkilöstöjohtaja Tero Yliselä sanoo.

”Meiltä ei ole jäänyt vielä henkilöstöä paljoa eläkkeelle – se on vasta lähivuosina vastaan tuleva haaste. Vaihtuvuus on yleisesti ottaen ollut pientä. Lähinnä haaste on se, että kasvu vaatii tekijöitä sekä työntekijä- että toimihenkilöpuolelle ja rekrytointi maakunnissa muuttuu koko ajan haastavammaksi”, Yliselä pohtii.

MSK Cabinsin työnjohtajan Ilkka Kivimäen mukaan osaavasta työvoimasta on pulaa kautta linjan.

”Uusia osaajia haetaan niin toimihenkilötehtäviin kuin tehdashallin puolelle.”

Junkkarin tuotantopäällikön Tuulia Kuoppamäen mukaan Ylihärmän tehtaissa on tarjolla paljon vakituisia työpaikkoja.

”Meillä on perinteisesti tehty todella pitkiä, jopa nelikymmenvuotisia työuria. Lähdemme siitä, että kun työntekijä kehittää osaamistaan ja asenne on kunnossa, saa vakituisen työn. Kaikki nytkin tarjolla olevat työpaikat ovat kokopäiväisiä ja toistaiseksi voimassa olevia.”

Junkkarilla on usein keväisin kuormituspiikki, josta on selvitty kutsumalla töihin jo eläkkeelle jääneitä hitsareita.

”Kokeneiden hitsareiden avulla selvisimme keväästä. Paine löytää uutta, osaavaa työvoimaa on tällä hetkellä vain kasvamaan päin.”

MSK Groupin tehtaissa MSK Cabinsissa ja MSK Plastissa valmistetaan ohjaamoja ja muoviosia liikkuviin työkoneisiin kuten traktoreihin.

Samaan konserniin kuuluvat Junkkari ja Juncar valmistavat omia tuotteitaan. Niiden tuotepaletissa on kylvökoneita, traktorin ja autojen peräkärryjä, hakkureita sekä vene­trailereita.