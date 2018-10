Tampereella kilpailee yli 1 500 kissaa – vain yksi niistä on kaikkein kaunein

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävä Fife World Show 2018 kerää mukaansa toista tuhatta kissaa 27 eri maasta. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään 27.-28.10. Finaali pidetään sunnuntaina. Näyttelyn järjestelyistä vastaa Suomen Kissaliitto ry.

Näyttelyssä kilpaillaan kauneimman kissan tittelistä ja mukana on rotu- kuin kotikissat. "Maailmannäyttely tarjoaa yleisölle harvinaisen tilaisuuden tutustua laajasti erilaisiin kissoihin ja rekisteröityneisiin kissakasvattajiin. Paikalla on neuvoja antamassa rotuyhdistyksiä sekä kissatarvikkeiden myyjiä. Tavoitteenamme on maailmannäyttelyn kautta edistää kissojen arvostusta ja parempaa kohtelua sekä edistää kissaharrastuksen leviämistä Suomessa", kertoo kissojen maailmannäyttelyn viestinnästä vastaava Outi Vallenius Kissaliiton tiedotteessa.

Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin Helsingin messukeskuksessa vuonna 2002.

Kissojen maailmannäyttely / World Cat Show 2018 järjestetään lauantaina ja sunnuntaina 27.-28.10.2018

Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Tapahtuma on maksullinen.