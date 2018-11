Yle: Omistajat vievät omia koiriaan "löytökoirina" löytöeläinkoteihin – koiran käytös paljastaa vilpin

Aina koiran hankinta ei ole viimeiseen asti harkittu päätös. Hauska pentu kasvaakin, ei ole sisäsiisti ja näykkii. Ottajaa ei löydy ja koiran myyminen ehkä hävettää, tai taloudelliset vaikeudet hankaloittavat koiranpitoa.

Jotkut ratkaisevat tilanteen teeskentelemällä löytöeläintalon henkilökunnalle, että oma koira onkin löytökoira.

Yli 20 vuotta löytöeläinten parissa työskennellyt Jussi Nummiola kertoo Ylelle, että omia koiriaan tyrkyttävät tuojat voi tunnistaa.

Omistaja nimittäin pystyy huijaamaan, mutta koira ei sitä tee. Jos löytökoira esimerkiksi hyppää ulos auton takakontista ja seuraa häntäänsä heilutellen tuojaansa sisälle asti, herää viimeistään epäilys, ettei koira ole löytöeläin.

Haukiputaalla löytöeläinkotitoiminnasta vastanneen Nummiolan mukaan löytöeläinkotiin tuodut koirat ovat yleensä sekarotuisia, ja ne on saatu ilmaiseksi. Kokenut koirankasvattaja tietää, ettei niiden kouluttamiseksi ole nähty yhtään vaivaa.

"Oli rotu mikä hyvänsä, pentukoira on älyttömän söpö ja kivan näköinen. Siinä vaiheessa ei kuitenkaan ajatella, kuinka nopeasti pentu kasvaa aikuiseksi", Nummiola kommentoi Ylelle.

Lemmikkihoitola Vierashuoneen yrittäjä Simo Tolonen hyödyntää sosiaalista mediaa etsiessään löytöeläinten oikeaa kotia.

Eräs mies yritti tuoda jopa kaksi ”löytökoiraa” löytöeläinkotiin, mutta lopulta sosiaalisen median avulla niiden tuoja tunnistettiin. Omistajien antamista vääristä tiedoista huolimatta tapaukset ovat yleensä selvinneet.

"Muutaman tunnin päästä on soitettu itku silmässä, että ethän ole vienyt asiaa vielä eteenpäin, koira on meidän oma. Posket punaisina on haettu hauva takaisin, mutta nyt maksun kanssa", sanoo Tolonen.

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2010 tekemän kyselyn mukaan keskimääräinen yhden löytöeläimen nettokustannus kunnalle oli 185 euroa. Kustannusvaihtelu oli kuitenkin suurta kunnittain.

Tilannetta helpottaa tunnistusmerkintäpakko. Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee pakolliseksi uudessa eläinsuojelulaissa.

Eläinten hyvinvointilain voimaantulo on sidottu maakuntauudistukseen ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Uudistus siirtäisi vastuun muun muassa löytöeläimistä, eläinsuojeluvalvonnasta ja eläinlääkäripalveluista aluehallintovirastoilta ja kunnilta maakunnille.

Asiasta uutisoi Yle.