Ahvenanmaalla mennään naimisiin keskimäärin vanhimpina, Keski-Pohjanmaalla nuorimpina

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan ensimmäisen avioliiton keskimääräinen solmimisikä oli viime vuonna sekä naisilla että miehillä matalin Keski-Pohjanmaalla. Vanhimpana avioliitto solmittiin taas Ahvenanmaalla.

Keski-Pohjanmaalla naiset solmivat avioliiton keskimäärin 29,7 vuoden ja miehet 31,3 vuoden iässä. Manner-Suomen maakunnista Lapissa naiset olivat keski-iältään vanhimpia solmiessaan ensimmäisen avioliiton, 33,3-vuotiaita. Vastaavasti miehet olivat keski-iältään vanhimpia Kainuussa. He solmivat avioliiton keskimäärin 36,1-vuotiaina.

Lappia ja Kainuutakin vanhempia naiset ja miehet olivat ensimmäistä avioliittoa solmiessaan Ahvenanmaalla. Siellä naiset menivät naimisiin kesimäärin 36,8-vuotiaina ja miehet 38,3-vuotiaina. Koko maassa ensimmäisen avioliiton keskimääräinen solmimisikä oli naisilla 31,7 ja miehillä 33,9 vuotta.

Kaikissa maakunnissa miehet ovat keski-iältään puolisoitaan vanhempia ensimmäistä avioliittoa solmittaessa. Koko maassa puolisoiden ikäero on keskimäärin 2,2 vuotta. Suurin keski-ikien ero on Kymenlaaksossa, 3,3 vuotta. Vastaavasti pienin keski-ikien ero on Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Kummassakin maakunnassa puolisoiden ikäero on 1,5 vuotta.