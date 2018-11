Kunnallisvero nousee ensi vuonna lähes puolella miljoonalla suomalaisella: "Kuntien väliset erot näyttävät edelleen kasvavan"

Kunnallisvero nousee ensi vuonna 480 000 suomalaisella, sillä 46 kuntaa on päättänyt nostaa veroprosenttiaan ensi vuodelle.

Eniten korottajia on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa veroprosenttiaan nostaa kymmenen kuntaa. Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa molemmissa kuusi kuntaa korottaa veroprosenttiaan.

Tyypillisin korotus on ensi vuodelle 0,50 prosenttiyksikköä. Eniten vero nousee Oripäässä. Siellä korotus on 1,50 prosenttiyksikköä.

"Suurin osa korottajista on pieniä kuntia, joissa veroprosentit ovat jo ennestään korkeita ja valtionosuuksien merkitys tulopohjassa suuri. Kuntien väliset erot näyttävät edelleen kasvavan, vaikka koko maan taloustilanne on kohtuullisen hyvä", Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina toteaa tiedotteessa.

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti, 22,50 prosenttia, on ensi vuonna Haapajärvellä, Honkajoella, Jämijärvellä, Reisjärvellä ja Teuvalla. Alhaisin Manner-Suomen veroprosentti on Kauniaisissa. Siellä kunnallisveroprosentti on 17,00.

Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on ensi vuonna 19,88 prosenttia, ja se nousee 0,04 prosenttiyksikköä vuodesta 2018.

Ensi vuonna 180 kunnalla veroprosentti on 21,00 tai enemmän. 21 prosentin kunnallisvero on kriisikuntakriteeristön raja-arvo.