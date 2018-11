Pääministeri Sipilä: Rokottakaa lapsenne, epidemiat voivat levitä laajalle

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vetoaa vanhempiin, että he rokottaisivat lapsensa. Sipilä sanoo, ettei pakkorokotuksista ole tässä vaiheessa vielä keskusteltu, vaan ensimmäinen tehtävä on valistaa vanhempia siitä, miten vakavaa on jättää lapsi rokottamatta.

Sipilä painottaa, että kysymys on epidemioista, jotka voivat lähteä leviämään hyvinkin laajalle, jos ei hyvää ja laajaa suomalaista rokotusohjelmaa hyödynnetä.

Pohjanmaalla sijaitsevassa Luodon esikoulussa on ollut ilmeisesti ainakin kymmenen rokottamatonta lasta, sanoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymän (Soite) lastentautien ylilääkäri Andreas Blanco Sequeiros STT:lle.

Eilen kerrottiin, että Pohjanmaalla sijaitsevassa Luodossa on todettu tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella.

Rokottamattomille on tarjottu vasta-ainesuojaa ja rokotetehostetta. Suurin osa on suhtautunut positiivisesti tehosteisiin ja ottanut ne vastaan, Blanco Sequeiros kertoo.

Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström sanoo STT:lle, että esikoulussa olleet rokottomat lapset on tavoitettu. Hänen käsitykseensä mukaan on joitain yksittäisiä tapauksia, jotka ovat yhä kieltäytyneet vastaanottamatta rokotetta.

"He ovat sanoneet, että sairastavat mieluummin tuhkarokon", hän sanoo.

Rokottamattomien lasten määrästä uutisoi ensin Iltalehti.

Altistuneita voi Sjöströmin mukaan olla jopa 150–200. Esikoulussa ja päiväkodissa olleet altistuneet on pääosin on saatu kiinni, mutta rukoushuoneella sunnuntaina olleet yritetään yhä tavoittaa.

"Se on haastavampaa, koska heistä ei ole olemassa nimilistoja", hän sanoo.

Uusia, vahvistettuja tuhkarokkotapauksia ei ole vielä tullut tietoon.

Kunnassa sekä tartunnan saaneen lapsen käymä Risön esikoulu että muut kunnan koulut ovat tänään normaalisti auki, sanoo Risö skolanin rehtori Kari Rönnqvist STT:lle.

THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan yleinen toimenpide näissä tapauksissa voi olla, että altistuneet tai rokottamattomat lapset jäävät kotiin.

Rönnqvist ei voi kommentoida, onko lapsia jäämässä tänään kotiin sairastumisen takia.

Rönnqvistin mukaan esikoulussa opiskelee hieman yli 20 lasta. Läheisessä peruskoulussa opiskelee yli sata lasta, mutta se sijaitsee kilometrin päästä esikoulusta.

"Vanhemmat ovat olleet tilanteen huomioon ottaen rauhallisia. Päivitämme vanhempia jatkuvasti. Olemme johtavan lääkärin kanssa käyneet toimintaohjeita läpi", hän sanoo STT:lle.

Luodon kunnassa on varsin matala rokotuskattavuus, vain 75 prosenttia vuonna 2015 syntyneiden lasten joukossa.

Kontion mukaan ihmiset jättävät ottamatta rokotuksia yleensä kahdesta syystä. Ensimmäiset syyt ovat ideologisia, eli rokotteista uskotaan olevan haittaa. Toinen syy on, että rokotteen ottaminen unohdetaan esimerkiksi lapsen sairastelun takia.

"Osa vanhemmista on hämmentyneitä, kun rokotteista tulee erilaista tietoa useista eri lähteistä. Tätä viranomaiset yrittävät sitten oikean tiedon jakamisella ehkäistä", hän sanoo.