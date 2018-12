Kyläkehittäjän yllättävä ehdotus: Suomessa kannattaisi satsata mummonmökkien kunnostukseen – maalla on pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista

Suomalaisten kylien puolestapuhuja Petri Rinne on harvoin toimistollaan Sastamalassa. Reissumies pitää reppunsa aina lähtövalmiina, koska maaseutua on matkustettava puolustamassa ympäri Suomea, eduskunnassa ja Brysselissä.

"Tässä työssä on parasta, että mikään päivä ei ole samanlainen. Olen vähän levoton sielu ja kyllästyn helposti. Jonain päivänä olen puhumassa yrittäjille kylätalolla ja toisena päivänä juttelen Jyrki Kataisen kabinetissa kiinalaisen ministerin kanssa."

Rinne on Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtaja, ja lisäksi hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien Suomen kylät ry:n puheenjohtajana. Miestä työllistää myös Manen eli maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteerin toimi.

"Olen itsekin kyläläinen ja metsänomistaja. Sellaista ääntä kuunnellaan, joka makaa niin kuin petaa. EU:n pöydissä olen usein ainoa käytännön tason toimija."

Suomalaisten kylien tilanne on monenkirjava. Rinteen mielestä on puhuttava monikossa maaseuduista, kuten puhutaan kaupungeista.

"Meillä on huippuvauhtia kasvavia kyliä ja toisaalta kyliä, jotka hiljenevät koko ajan. Kylät eivät voi kuolla, jos Suomi ei menetä alueitaan. Vaikka kylästä lähtisi viimeinen asukas, kaupungissa asuvilla metsänomistajilla on vähintään yhteys luonnonvaraansa."

Hän muistuttaa, että Suomen tapainen pieni kansakunta pysyy yhä pinnalla metsistä saatavan sahatavaran, sellun ja paperin ansiosta. Esimerkiksi muodikkaat Supercellin pelit jäävät kakkoseksi vihreälle kullalle.

Rinne harrastaa vapaa-ajalla maaseudun vanhojen hirsitalojen kunnostamista. Nyt on meneillään Sastamalan Kärppälässä sijaitseva Plinkin talo. Plinkin pihapiirissä on satavuotias remontoitu mummonmökki, josta hän laittoi vuokrausilmoituksen Tori.fi-palveluun.

"Puhelin soi kolme päivää taukoamatta. Vuokrasin mummonmökin lopulta kaksikymppiselle pariskunnalle. He sanoivat, että maallemuutto on nykyään vaikeaa, koska kylillä on vähän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Harvalla nuorellaparilla on mahdollisuutta laittaa 200 000 euroa heti kiinni uuteen omakotitaloon."

Rinteen mielestä mummonmökkien laajempi kunnostaminen ja vuokraaminen olisi tuottoisampaa kuin helsinkiläisiin kerrostaloyksiöihin satsaaminen.

"Helsinkiläisiin yksiöihin sijoittaminen nostaa vain asumistukimenoja, jotka ovat jo nyt suuremmat kuin maatalouden tuet."

Nuoret haluavat Rinteen mukaan edelleen maalle, kunhan sieltä pystytään osoittamaan selkeä elinkeino tai työpaikka. Koulu on tärkein vetovoimatekijä asuinpaikkaa mietittäessä.

"Suomalainen yhteiskunta on lakkauttanut dominoefektillä kyläkouluja ja siinä aallossa on hävitetty myös elinvoimaisia kouluja."

Rinne on päässyt ensimmäisten joukossa koko EU:ssa avaamaan Leader-yhteistyötä Kiinaan. Hän vieraili Kiinassa ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten puhumassa maaseutukehittämisen yhteistyömahdollisuuksista.

Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka on lähtenyt viemään Kiinaan Leader-metodia. Kiinalaiset ovat erittäin kiinnostuneita Leader-toiminnasta, jossa alueen asukkaat kehittävät itse omaa kotiseutuaan.

Jos Kiinan kansainvälisestä asiantuntijavaihdosta vastaava SAFEA hyväksyy ehdotuksen, Leader-pilotit aloitetaan Kiinassa jo ensi vuonna. Maaseutuväestö ikääntyy Kiinassa kovaa tahtia yhden lapsen politiikan vuoksi. Presidentti Xi Jinping haluaa hillitä muuttoliikettä maalta kaupunkeihin.

Rinteen mukaan ennen Leader-toiminnan tuloa Suomeen, kylillä oli tapana valittaa palveluiden puutteesta kunnan suuntaan. Asennemuutos vei aikaa.

"Kiinassa asenteiden muuttaminen on pykälää kovempi harjoitus, koska hierarkia on niin kova. Kun kiinalaisilta kysytään jonkun ison pomon läsnä ollessa, miten haluaisitte kehittää omaa kuntaanne, tilanne on heille todella vaivaannuttava."