Antti Aarnio-Wihuri: ''Liian keskittynyt kauppa HKScanin ongelmien taustalla''

''Arvostan, vaikken ole merkkien perässä juossut''

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki annetaan tänä vuonna Wihuri-yhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle Antti Aarnio-Wihurille.

Vaikkei mies ole merkkien perään, tuntuu kunnianosoitus Suomen itsenäisyyspäivänä hyvältä.

''Itsenäisyys on hyvin tärkeä ja siitä on pidettävä huolta.''

Itsekin maanviljelijänä Aarnio-Wihuri sanoo mielellään muutaman sanan tuottajien puolesta.

''Onhan se kohtuutonta, että leipä maksaa kaupassa kahdesta kolmeen euroa, mutta tuottajan osuus siitä on 10 senttiä. Kauppa on liian keskittynyttä ja se vääristää voimakkaasti elintarvikealaa, niin kuin on nähty HKScanin tilanteessa. Kaksi isoa ketjua pystyy kylmästi kilpailuttamaan kotimaiset toimijat ulos.''

''Jonkinlaisilla säädöksillä pitäisi saada hoidettua, että jokainen porras saa kohtuullisen korvauksen työstään. Nyt isot ketjut pystyvät hinnoittelemaan tuotteet niin, että pääsevät törsäämään kauppakiinteistöjen rakentamiseen.''

''Asiaan pystytään valtiovallan taholta vaikuttamaan, jos siihen vakavasti puututaan.''

Joulukuun kuudetta mies juhlii kotona perinteisesti vaimon kanssa.

''Kynttilä pannaan palamaan ja syödään jotain parempaa. Lapset tulevat sitten jouluna.''