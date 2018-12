Poliisi muistuttaa: Jos haluat ensi vuonna uuden passin, et voi todistaa enää henkilöllisyyttäsi ajokortilla

Poliisi muistuttaa, että valmiiden passien ja henkilökorttien noutamisen yhteydessä henkilöllisyyttä ei voi enää ensi vuoden alusta lähtien osoittaa ajokortilla.

Muutoksen taustalla on lakimuutos, jonka mukaan ajokorttia ei voi enää ensi vuoden alusta käyttää hakijan tunnistamiseen vahvan sähköisen tunnistusvälineen myöntämisen yhteydessä.

Vielä nykyisin muovista voimassaolevaa ajokorttia on voinut käyttää henkilöllisyyden osoittamiseen, kun noutaa passia tai henkilökorttia, jos poliisi on sen erikseen sallinut. Passin tai henkilökortin, jolla uuden passin tai henkilökortin noutaa, tulee ensisijaisesti olla voimassa, mutta poliisi voi erikseen sallia valmiin asiakirjan noutamisen myös sellaisella passilla tai henkilökortilla, joka on mennyt vähän aikaa sitten vanhaksi.

Tarvittaessa on myös mahdollista valtuuttaa toinen henkilö noutamaan valmis asiakirja yksilöidyllä valtakirjalla. Valtakirjaa käyttävä noutaja voi todistaa henkilöllisyytensä vain voimassa olevalla Suomen viranomaisen myöntämällä passilla tai henkilökortilla.