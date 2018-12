Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Kaksi aikuista sai tuhkarokon Tampereella

Tampereella on todettu kaksi aikuisen tuhkarokkotapausta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo, että sairastuneet eivät tartuta tautia eteenpäin, sillä heidät on rokotettu. Sairastuneet ovat hyväkuntoisia ja kotihoidossa.

Sairaanhoitopiiri arvioi, että tartunnat on saatu Pyhän Ristin seurakunnan messussa marraskuun lopulla. Tartuttaja on ollut rokottamaton henkilö, joka on saanut tartunnan ulkomailta.

On mahdollista, että uusia tapauksia ilmenee vielä lähipäivinä.

Sairaanhoitopiiri pyytää messuun 25.11. osallistuneita rokottamattomia ja oirehtivia ottamaan yhteyttä Tampereen yliopistollisen sairaalan ympärivuorokautiseen päivystykseen Acutaan tilanteen arvioimiseksi. Jos oireita ei ole, mutta rokotettakaan ei ole otettu, tulisi ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen rokoteajan sopimista varten.

Tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi ja sen ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa vasta muutaman päivän päästä.

Rokottamaton tuhkarokkoon sairastunut on tartuttava neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen.

Kaikkiaan Suomessa on tänä vuonna todettu yksitoista tuhkarokkotapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio. Tapauksia saattaa vielä ilmetä lisää.

THL:n tilastojen mukaan viime vuonna Suomessa todettiin kaikkiaan 11 tuhkarokkotapausta.