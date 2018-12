Etkö keksi, missä harrastaisit liikuntaa? Nyt maaseudun liikuntamahdollisuudet on koottu karttasovellukseen

Maaseudun erilaiset liikuntamahdollisuudet on nyt koottu karttasovellukseen.

Suomen, Tanskan ja Baltian maaseudun liikuntamahdollisuuksia on koottu kartalle Villages on Move Baltic -hankkeessa, jossa on ollut mukana muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa on kysytty ihmisiltä itseltään, miten he haluaisivat liikkua tai millaista liikunnallista toimintaa toivoisivat arkeensa.

"Kun idea syntyy paikallisesti, paikallisista lähtökohdista käsin, siitä on mahdollista tulla pysyvää toimintaa. Mukana on myös itse keksimisen ilo. Toisaalta muualla luodut ideat innostavat kokeilemaan jotain aivan uutta", Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Marita Mattila toteaa tiedotteessa.

Uudessa karttasovelluksessa yli 500 liikuntaideaa.

Kartasta voi hakea ideoita erilaisin kriteerein ja kohderyhmittäin. Tapahtumia, kilpailuja ja pelejä löytyy lapsille, aikuisille ja senioreille tanssista lumenveistoon, yöjuoksusta keppihevoskisaan.

Village on Move Baltic -hankkeen taustalla on muun muassa tieto siitä, että maaseudulla asuvat ovat liikkumisen suhteen kaupunkilaisia passiivisempia. Toisaalta fyysinen työ on vuosien saatossa vähentynyt myös maaseudulla.

Syrjäseuduilla lisäksi kyläkoulujen lopettaminen ajaa lapset istumaan pitkiä matkoja busseissa ja takseissa, eikä iltaisin ole välttämättä mahdollista harrastaa liikuntaa ainakaan järjestetysti.

Maaseudun liikuntamahdollisuuksiin voit tutustua tästä.