Etelärannikolla liukasta, autoilijoita ja jalankulkijoita kehotetaan varomaan

Autoilijoita ja jalankulkijoita varoitetaan liukkaista keleistä maan etelärannikolla Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Liikennesään sekä jalankulkusään varoitukset ovat voimassa molemmissa maakunnissa, kertoo Ilmatieteen laitos.

"Siellä on tuollaista jäätävää tihkusadetta tullut mereltä, rannikolla on liukasta sen takia aamupäivän ajan. Kun heikkoa tihkusadetta tulee kylmälle pinnalle, siihen tulee sellainen hyvin liukas, ohut kerros", kertoo päivystävä meteorologi Elina Laakso.

Myös Liikennevirasto varoittaa, että jäätävä sumu ja sade haittaavat liikennettä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa ja tekevät teistä liukkaita.

Lämpötila pysyy pääkaupunkiseudulla miinuksen puolella nollan tuntumassa koko päivän. Kymenlaaksossa lämpötilat ovat hieman matalampia. Kotkassa ja Kouvolassa pakkasasteita koetaan päivän mittaan 3–7.

Sää on viime päivien tapaan tänään suurimmassa osassa maata pilvinen ja poutainen. Illalla ja yötä kohden maan länsiosiin saapuu lumisateita.

Suomen kaakkoispuolella on vahva korkeapaine. Merillä nähdään iltapäivää kohti voimistuvaa kohtalaista ja navakkaa tuulta. Näkyvyys on enimmäkseen hyvä kaikilla merialueilla, mutta illalla Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä on lumisadetta.