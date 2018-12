Miljoonakulut aiheuttanut lumikaaos antoi arvokasta oppia – Kainuu on entistä valmiimpi suuriin sähkönjakeluhäiriöihin

Kainuussa on otettu opiksi viime vuodenvaihteen tykkylumikaaoksesta, jonka seurauksena tuhannet kodit joutuivat olemaan ilman sähköä ja sähköyhtiö Loisteelle koitui lähes 11 miljoonan euron tappiot.

Kun tilanne näytti yhä vain pahenevan, otti Kainuun pelastuslaitos johtovastuun vaativassa pelastustyössä. Jatkossa kynnys pelastusviranomaisten puuttumiselle tilanteeseen on aiempaa matalampi.

"Viime talven kokemusten perusteella pelastusviranomaisen tulee ottaa johtovastuu pelastustöistä vielä aiemmin", operaatiota johtanut pelastusjohtaja Anssi Parviainen toteaa.

"Pelastusviranomainen ei johda verkoston korjaustöitä, vaan siitä huolehtivat ammattilaiset. Meidän tehtävämme on varmistaa, että korjaustyöt kohdistetaan kriittisiin kohteisiin ja avun tarpeessa olevat ihmiset saavat apua."

Kainuun kokemukset osoittivat, että matkapuhelinverkko on yllättävän haavoittuvainen sähkön suhteen. Kun puhelimet vaikenevat, avun välittäminen maakuntaan on entistä vaikeampaa.

"Ihmisten puhelinten akuista saattaa loppua virta hyvinkin nopeasti. Sama on tilanne verkko-operaattoreiden tukiasemien suhteen. Niiden omien akkujen kesto on rajallinen. Samoin viranomaisverkon toimintakyky pitkässä sähkönjakeluhäiriössä on rajallinen", pelastusjohtaja Parviainen kertoo.

Alkuvuoden kokemuksilla oli vaikutusta myös Kainuun pelastuslaitoksen kalustohankintoihin. Juuri laaja-alainen sähkönjakeluhäiriö on suurin maakunnan turvallisuutta uhkaava häiriötekijä.

"Pelastuslaitokselle on hankittu lisää varavoimakoneita. Samoin varustetaan kunnissa olevia paloasemia varavoimakoneilla, jotta ne voivat toimia sähkökatkojen aikana tuki- ja huoltopisteinä", Parviainen kertoo.

Sulan maan aikana sähköverkoissa havaitut vauriot on kunnostettu. Samalla on huolehdittu siitä, että metsien halki kulkevilla sähkölinjoilla ei olisi puita.

"Sähkölinjojen vierimetsien hoito on ensiarvoisen tärkeää. Teemme sitä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Tykkylumiset puut saattavat ylettyä sähkölinjojen päälle, vaikka johtoalueet ovatkin raivattu 10 metrin leveydeltä. Metsänomistajien olisi hyvä poistaa sähkönjakelua ja turvallisuutta vaarantavat yksittäiset puut", Loisteen toimitusjohtaja Heikki Juntunen kertoo.

Joulukuun säätilat ovat olleet suosiollisia sähkönjakelun kannalta. Kaikki riippuu kuitenkin lähiviikkojen säästä.

"Meidän ei ole tarvinnut vielä tehdä mitään ennakoivia sähkölinjojen puhdistuksia. Toki seuraamme tilannetta tarkkaan, ja olemme valmiita toimimaan välittömästi, mikäli merkkejä tykkylumiongelmista ilmenee", lupaa Juntunen.