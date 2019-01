Suojalasipakko ei auttanut: Noin kymmentä uudenvuoden silmävammaa hoidettu yliopistollisissa sairaaloissa

Suomen yliopistollisissa sairaaloissa on hoidettu lähes kymmentä potilasta, jotka ovat saaneet silmävamman uudenvuoden ilotulitteista. Päivystävien lääkäreiden mukaan taustalla on huolimaton ilotulitteiden käsittely. Silmävammoja on kuitenkin ollut vähemmän kuin monena aikaisempana uutenavuotena.

Vakavin tapaus on Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Silmävamman saanut potilas on leikattu, mutta lääkärin mukaan on silti mahdollista että vaurioituneen silmän näkökyky ei palaudu.

Muut uudenvuoden silmävammat ovat sairaalatietojen mukaan lievempiä.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidettiin yöllä kahta aikuista potilasta keskivaikean silmävamman vuoksi. Vammojen syynä olivat ilotulitteet, kertoi päivystävä silmälääkäri aamupäivällä. Lisäksi sairaalaan odotettiin arvioon yhtä silmävammapotilasta Seinäjoelta. Hänen vammansa ei kuitenkaan ole päivystävän silmälääkärin tietojen mukaan vakava.

Helsingissä yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikalla on hoidettu kahta ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa, kertoi ylilääkäri Tero Kivelä puolen päivän jälkeen tiedotteessa. Kivelän mukaan molemmat loukkaantuneet olivat keski-ikäisiä aikuisia miehiä, jotka olivat sytyttäneen ilotulitepadan ilman suojalaseja. Toinen potilaista sai silmävammojen lisäksi korvavamman, ja hänen vaatteensa syttyivät tilanteessa tuleen. Padat olivat alkaneet tulittaa heti sytyttämisen jälkeen.

Suojalasien käyttö ilotulitteita sytytettäessä on ollut pakollista vuodesta 2010 lähtien.

Ylilääkäri Kivelän mukaan uusivuosi oli silmätautien klinikalla tällä kertaa keskimääräistä rauhallisempi. Pääkaupunkiseudulla on vuodesta 2010 lähtien hoidettu hänen mukaansa vuoden vaihtuessa keskimäärin neljää potilasta.

Kivelä arvioi, että vähäiseen potilasmäärään saattoivat vaikuttaa sekä huono sää että ilotulitteiden vaaroihin liittyvä tavallistakin runsaampi tiedottaminen. Hän viittaa esimerkiksi joulukuussa julkistettuun kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltäminen.

Turussa yliopistollisen keskussairaalan päivystävä silmälääkäri ei aamupäivällä tiennyt yön aikana mahdollisesti hoidetuista silmävammapotilaista. Uudenvuodenpäivänä sairaalaan ei odotettu saapuvaksi ainakaan vaikeita silmävammatapauksia.

Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kerrottiin yöllä, että toistaiseksi tietoon ei ollut tullut yhtään silmävammaa.

Uudenvuodenyö oli vilkas eri puolilla maata. Poliisilaitokset ympäri Suomea kertovat saaneensa tehtäviä, jotka liittyvät muun muassa rattijuopumuksiin, pahoinpitelyihin ja esimerkiksi häiriökäyttäytymisiin.

Helsingin poliisille uudenvuodenaattoilta ja uudenvuodenyö toivat yli 360 tehtävää. Poliisi kertoo Twitterissä, että tehtävät liittyivät pahoinpitelyihin, häiriökäyttäytymisiin ja päihtyneisiin ihmisiin. Viime vuonna uutenavuotena tehtäviä oli poliisin mukaan 316.

"Vilkas yö niin kuin aina uutenavuotena. Ei ole tiedossa, että olisi tapahtunut kuitenkaan mitään vakavaa", komisario Esa Pennanen Helsingin poliisista kertoi STT:lle uudenvuodenpäivän aamuna.

Helsingin pelastuslaitoksen ensihoidolla tehtäviä oli lähes 290. Tehtävissä hoidettiin muun muassa päihteisiin liittyviä myrkytyksiä sekä väkivallasta tai esimerkiksi kaatumisesta aiheutuneita vammoja. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan ensihoidolla oli tehtäviä neljännes enemmän keskimääräiseen viikonlopun päivään verrattuna.

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo puolestaan, että ensihoito sai tehtäviä poikkeuksellisen paljon ja kaikki ensihoidon yksiköt olivat liikkeellä vuodenvaihteen aikana.

Vuodenvaihteen aikana sammutettiin myös muun muassa roskispaloja. Esimerkiksi Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo saaneensa toistakymmentä hälytystä roskispaloista. Myös Helsingin pelastuslaitoksen mukaan sammutettavana oli vastaavia paloja.

"Vakavia onnettomuuksia tai tulipaloja ei ollut", Helsingin pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Hämeen poliisilla oli reilut 350 tehtävää vuorokauden aikana. Tehtävät liittyivät muun muassa rattijuoppoihin, pahoinpitelyihin ja tulipaloihin.

Länsi-Uudenmaan poliisista kerrottiin, että yö oli vilkas, mutta mitään suurempaa ei poliisin tietoon ole kuitenkaan tullut. Puolestaan Pohjanmaan poliisi kertoo, että tehtäviä kirjattiin vuodenvaihteessa 193. Itä-Suomen poliisi selvitti niin ikään rattijuopumuksia ja pahoinpitelyjä.

Pohjois-Karjalassa huono sää rauhoitti poliisin mukaan ilotulitteiden ammuskelua, mutta poliisi sai silti useita ilmoituksia ilotulitteiden häiritsevästä ammuskelusta. Poliisin tietoon ei tullut vakavia onnettomuuksia.

Myös Sisä-Suomen poliisi kertoo saaneensa aattoiltana kello kuuden jälkeen lukuisia ilmoituksia ilotulitteiden häiritsevästä tai jopa vaarallisesta ampumisesta. Esimerkiksi Tampereen Särkänniemen aidatulta alueelta vartija tavoitti joukon alaikäisiä, jotka olivat päätyneet huvipuistoalueelle rakettiensa kanssa.

Lisäksi esimerkiksi Himoksella Jämsässä mökkiseurue oli poliisin mukaan ammuskellut ilotulitteita kohti muita mökkejä. Poliisin saaman ilmoituksen mukaan jokunen ilotulite oli päätynyt jopa mökin sisälle ikkunan kautta. Poliisi sai myös lukuisia ilmoituksia, joiden mukaan ilotulitteita oli ammuttu kohti rakennuksia, ajoneuvoja tai jopa ihmisiä.