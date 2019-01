Hiihtokeskukset arvioivat: Tulossa hyvä kausi, vaikka talven tulo viipyi

Suomen suurimmissa hiihtokeskuksissa yleinen tuntuma kaudesta on positiivinen, arvioi alan katto-organisaation Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors. Pohjoisessa pakkaset ja lumisateet tulivat lopulta erittäin hyvään aikaan pelastamaan joulun sesongin.

"Lämpimästä syksystä kärsineissä Lapin keskuksissa saatiin talvinen maisema ja rinteet auki ennen joulun pyhiä. Talvi ja pitkät vapaat ovat kyllä saaneet ihmiset liikkeelle."

Lindforsin mukaan hiihtokeskusten välillä on suuria eroja siinä, miten merkittävää asiakaskuntaa ulkomaiset matkailijat ovat.

"Etenkin useissa pohjoisen keskuksissa merkitys on nykyään iso", hän luonnehtii.

Esimerkiksi Levillä läntisessä Lapissa ulkomaisten matkailijoiden merkitys korostuu joulun ja uudenvuoden tienoilla merkittävästi, kertoo Levin Matkailun vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari. Leville lentää esimerkiksi brittejä sekä ranskalaisia ja venäläisiä matkailijoita.

"Hyvin selkeästi huomaa, kenellä on loma", Kivisaari sanoo viitaten Levillä kuultuihin kieliin ja eri maiden loma-aikoihin.

Kivisaaren mukaan Levin kausi on lähtenyt käyntiin hyvin ja varaustilanne on edellisvuotta parempi.

"Varsinkin joulukuu on yllättänyt positiivisesti, ja tammikuu on parhaita myyntikuukausia. Tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa, miten kevät kehittyy, mutta trendi on positiivinen."

Ihmiset ovat alkaneet suunnitella lomiaan aiempaa varhaisemmin, Kivisaari on huomannut.

"Nyt kysellään jopa vuotta 2020. Tässä on meilläkin oppimisen paikka, että pitää avata kapasiteetteja matkailijoille totuttua aikaisemmin", hän kertoo.

Rukalla Pohjois-Pohjanmaalla lähempänä itärajaa joulun ja uudenvuoden ylivoimaisesti suurinta asiakaskuntaa ovat kotimaiset lomailijat, Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen sanoo.

"Mutta kyllä ulkomaisillakin matkailijoilla merkitystä on."

Talvi olisi voinut tulla aikaisemminkin, kerrotaan sekä Rukalta että Leviltä. Säilölumen turvin kausi saatiin Rukalla käyntiin jo lokakuun alussa. Kausi on avattu säilölumella jo kolmena vuonna. Parviaisen mukaan lunta aletaan kerätä talteen tammikuussa. Laskettelukauden jälkeen lumi ajetaan suuriin aumoihin. Kesäksi lumi peitetään eristeellä ja kaivetaan syksyllä esiin rinteisiin levitystä varten.

"Säilölumi varmaan auttoi siinä, että ihmiset luottivat Rukalla olevan lunta. Itsenäisyyspäiväsesonki oli erittäin hyvä, ja samoin tulee olemaan tämä joulu-loppiaissesonki", Parviainen kertoo.

Säilölunta käytetään myös Levillä.

"Lumi tuli hieman myöhemmin kuin mihin on totuttu. Paikalliset yrittäjät pärjäsivät tilanteen kanssa kuitenkin hyvin. Täällä pystyttiin järjestämään korvaavia aktiviteetteja", Kivisaari kertoo.