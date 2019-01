Pandat yllättivät Ähtärin eläinpuiston: Tulosta tehtiin viime vuonna 1,5 miljoonaa euroa

Ähtäri Zoon vuoden 2018 kävijämäärä täytti kaikki odotukset. Tavoitteeksi asetettu 100 000 lisäys kävijämäärissä täyttyi ja tulostavoite ylittyi lähes puolella.

Tavoitteena ollut 8,5 miljoonan euron liikevaihto ylittyi 2,5 miljoonalla. Viivan alle odotetun 800 000 euron sijaan tulosta tehtiin 1,5 miljoonaa.

''Emme keksi siihen muuta selitystä, kuin pandat,'' eläinpuisto-konsernin toimitusjohtaja Jonna Pietilä selittää.

Vaikka puisto on pitkälti kotimaisten kävijöiden varassa ja syys- ja hiihtoloman välinen aika on hiljaista, vieraili eläinpuistossa viime vuonna 275 000 kävijää. Väkeä on koulujen loma-aikoina ja viikonloppuisin virrannut porteista sisään sopivaan tahtiin.

Tuloksen ylittyminen selittyy lipputuloilla. Eläinpuistossa laskettiin kävijöiden ostavan lippuja lähinnä pandataloon, mutta kävijät ostivat odotettua enemmän pandatalon lippuja kalliimpia yhdistelmälippuja.

Myös matkamuistomyynti ylitti odotukset. Parhaiten kauppansa tekivät pehmolelut, mutta myös pienempiä tavaroita kuten avaimenperiä, myytiin paljon.

Ympäristön yrittäjät ovat hekin osanneet hyödyntää eksoottisten eläinten markkina-arvon. Muun muassa Keskisen kyläkaupalta pääsee eläinpuistoon tyylikkäästi limusiinikyydillä.





Tänä vuonna eläinpuiston ohjelmassa ovat kansainvälistymistyön jatkaminen sekä puiston kävijäkokemuksen parantaminen. Reitit uusitaan ja niiden varrelle asennetaan valot, joiden ansiosta aukioloaikoja voidaan pidentää.

Uusia eläimiä eläintarhaan ei tänä vuonna ole luvassa. Seuraavat uudet asukkaat puisto saa vuonna 2020.

''Muutama eläinlaji on ollut keskustelussa. Kyseessä on mahdollisesti joku suojeluohjelmassa oleva skandinaavinen tai aasialainen laji, sillä meille ei tule toisen ilmastovyöhykkeen lajeja'', Pietilä kertoo.