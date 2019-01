Kuva: Näin kaupunkilaiset viettävät talvipäivää – helsinkiläisen museon edustalle kertyi ennätysmäinen jono

Helsingissä sijaitsevan Amos Rex-taidemuseon edustalle kertyi torstaina ennen puolta päivää pitkä ihmisjono. Näin kävi siitäkin huolimatta, että läheisellä Kaisaniemen mittauspisteellä mitattiin aamupäivällä kymmenen ja yhdentoista välillä lähes yhdeksän pakkasastetta.

Maaseudun Tulevaisuuden tavoittama Amos Rexin viestintä- ja markkinointipäällikkö Timo Riitamaa kertoo, että torstaina ennen museon avaamista nähty jono oli pisin, jonka hän on museon edustalla nähnyt. Museo avattiin yhdeltätoista.

Viestintä- ja markkinointipäällikön mukaan aiemmin pisin jono on ylettynyt Maaseudun Tulevaisuuden ottamassakin kuvassa etualalla näkyvälle kioskille saakka. Tämänpäiväinen jono on siis pituudeltaan moninkertainen aiempaan verrattuna.

Riitamaa ei osaa tarkalleen sanoa, kuinka pitkään yhdentoista aikaan jonottamaan tullut kävijä joutui sisäänpääsyään odottamaan. Hän huomauttaa, että museon avautuessa päästetään kerralla suuri määrä ihmisiä sisälle.

"Tässä näyttelyssä sinne mahtuu sellainen 350 ihmistä kerrallaan", hän kertoo.

Puoli kahden aikaan torstaina iltapäivällä Riitamaa kertoi, että jonotusaika museoon on yli kolme tuntia. Hän ei pysty varmuudella sanomaan, onko jonotusaika joskus ollut jopa tätäkin pidempi.

Museon kävijämäärä on jo tähän mennessä ylittänyt reilusti julkilausutun tavoitteen, joka oli 100 000 kävijää.

"Kyllä tämä oli ihan täysi yllätys meille. Ehkä hiljaa keskenämme ajattelimme, että se voisi olla vähän sitä enemmän, mutta ei kukaan varmasti odottanut, että se olisi yli 150 000", viestintä- ja markkinointipäällikkö sanoo.

Riitamaa arvioi, että kävijöitä on yli kaksinkertaisesti tavoitteeseen nähden, sillä kävijämäärä on nousemassa yli 250 000.

Suuren kävijämäärän takana on Riitamaan mukaan ainakin kolme asiaa. Ensinnäkin näyttelyn taide on sellaista, jota ihmiset eivät ole koskaan ennen nähneet. Toisaalta suosioon on vaikuttanut museon poikkeava arkkitehtuuri. Kolmanneksi suuren kävijämäärän kulmakiveksi Riitamaa nostaa hyvän asiakaskokemuksen siitä huolimatta, että kävijät ovat joutuneet jonottamaan pitkään.

Amos Rexin avajaisnäyttely päättyy sunnuntaina. Vaikka kävijöitä on ollut runsaasti, Riitamaa toteaa, ettei näyttelyaikaa olla pidentämässä, vaan tokiolaisen Teamlabin luoma avajaisnäyttely todellakin päättyy sunnuntaina.

"Olisi ollut tosi mukava, jos olisimme pystyneet jatkamaan sitä, mutta seuraava näyttely aukeaa helmikuussa. Siihen liittyy teoslainoja monista eri paikoista, ja se on hyvin vaativa aikataulullinen palapeli", hän perustelee.