Lapissa liikennesää on tänään vaarallinen, varoittaa Ilmatieteen laitos. Lisäksi Lappiin on annettu tuulivaroitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on päivällä voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.

Perjantaina liikennesää on mahdollisesti vaarallinen Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Myös perjantaina Lapissa liikennesää on vaarallinen.

Tänään maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen on ajoittain lumisadetta. Lämpötilat ovat päivällä 2–10 pakkasasteen välillä. Maan pohjoisosassa on pilvistä ja luoteesta alkaen monin paikoin lumisadetta. Yöllä rannikolla voi tulla myös vettä.

Päivän aikana lämpötilat ovat maan pohjoisosassa yhden plusasteen ja seitsemän pakkasasteen välillä.

