Oulussa ilmennyt uusia alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä – pääministeri pitää tekoja epäinhimillisinä

Oulun poliisilaitos kertoo käynnistäneensä tänään esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin.

Epäiltyjen rikosten nimikkeet ovat tällä hetkellä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Teot ovat tapahtuneet viime kesänä. Poliisi on ottanut kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä todennäköisin syin epäiltyinä tekoihin.

Poliisi vahvistaa yhden uhrin kuolleen viime syksynä. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta.

Oulun poliisi jatkaa näiden uusien seksuaalirikosepäilyjen sekä aiemmin uutisoitujen viiden seksuaalirikoskokonaisuuden osalta esitutkintaa.





Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kuvaa Oulun tapahtumia epäinhimillisiksi ja tuomittaviksi teoiksi, joita ei voi ymmärtää.

"Jokaisen tänne tulevan on noudatettava Suomen lakeja ja kunnioitettava jokaisen ihmisen koskemattomuutta. Tästä emme tingi tippaakaan", Sipilä toteaa lausunnossaan.

"Rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan oikeusvaltion periaatteiden mukaan. Vakavat rikokset vaikuttavat lisäksi kielteisesti pysyvän oleskeluluvan saamiseen."

Sipilä muistuttaa, että turvapaikkajärjestelmän tehtävä on auttaa hädässä olevia, mutta rikollisia se ei voi suojella. Hallitus on muuttanut vuoden alusta lakia niin, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen on aikaisempaa helpompaa.

"Poliisi tutkii tapauksen ja riippumaton oikeuslaitos tuomitsee. Näiden tapausten tutkinnasta ja tiedottamisesta vastaa poliisi", Sipilä toteaa.