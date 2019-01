Oulun kirkkoherrat ilmaisevat tukensa rikosten uhreille

Kotimaa 11:25 Maija Ala-Siurua

Oulun kirkkoherrat muistuttavat yhteisessä kannanotossaan, että poliisin tehtävä on paitsi yhteiskuntarauhan turvaaminen myös rikosten tutkinta. Poliiseille on annettava työrauha ja heidän työtään on tuettava.