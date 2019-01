Keskipohjanmaa: Vasikoilla yleinen loinen sairastuttaa ihmisiä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla

Vatsatautioireita aiheuttava kryptosporidioosi leviää Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, kertoo Keskipohjanmaa-lehti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella diagnosoituja tapauksia on ollut 49 ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 29.

Viime vuoden aikana ihmisillä on todettu epätavallisen paljon kryptosporidioositapauksia, kertoo peruspalvelukuntayhtymän Kallion valvontaeläinlääkäri Päivi Pyykönen.

Pohjois-Pohjanmaalla tartunnan saaneiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä nautojen kanssa,kuten maatilayrittäjiä ja lomittajia, Keskipohjanmaa kertoo.

Jos henkilö joutuu menemään lääkäriin ripuli- ja vatsatautioireiden takia ja on viime aikoina ollut tekemisissä vasikoiden kanssa, asiasta on syytä kertoa lääkärille.

Ihminen voi saada tartunnan sairaan vasikan tai ihmisen ulosteesta tai sen saastuttamista elintarvikkeista sekä uima- tai juomavedestä.

Kryptosporidioositapauksien määrä alkoi kasvaa Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella jo vuonna 2017. Ilmiö on siirtynyt länsirannikolta pohjoisemmaksi. Keskipohjanmaa kertoo, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL selvittää parhaillaan tartuntojen lähdettä.

Kryptosporidioosia on erittäin tarttuva tauti, jota aiheuttaa Cryptosporidium parvum -loinen. Se on yleinen ripulin syy 1–2-viikkoisilla vasikoilla niin Suomessa kuin muualla maailmassa, kertoo Eläinten Terveys ry verkkosivuillaan. Kryptosporidioosi on zoonoosi eli se voi tarttua eläimistä ihmisiin tai toisin päin.

Keskipohjanmaa: Vatsatautia aiheuttava alkueläintartunta leviää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla – Tauti voi olla riskiryhmille hengenvaarallinen