Video: Saarenmaan kylä taisteli koululleen jatkoaikaa – vielä sunnuntaina mielialat olivat odottavat

Saarenmaan kylän koulun lakkauttamisuhka on herättänyt viime aikoina vilkasta keskustelua Jyväskylässä.

Jyväskylän sivistyslautakunta esitti joulukuussa 43-oppilaisen, noin 15 kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaitsevan koulun sulkemista. Kyläläiset eivät tätä nielleet, vaan nousivat äänekkääseen vastarintaan.

Lopulta paine kaupunkia kohtaan kasvoi riittävän suureksi. Koulun lakkauttamiselle esitetyt perusteet kyseenalaistettiin yksi toisensa jälkeen.

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaupunginjohtaja Timo Koiviston muutetun päätösesityksen, jonka mukaan Saarenmaan koulun jatkosta päätetään, kun parhaillaan tekeillä oleva perusopetuksen palveluverkkoselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa keväällä 2019.

"Aikataulumuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että Saarenmaan koulun toiminta jatkuu lukuvuonna 2019–2020", sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela (vihr.).

Kyläläiset ovat kantaneet huolta pienten koululaisten pitenevistä koulumatkoista.

"On huolta siitä, miten lakkauttamispäätös vaikuttaisi lapsiin. Lisäksi kylän yhteisöllisyys on meille tosi tärkeä asia, ja tämä koulu on siinä todella tärkeässä roolissa. Tämä on ainoa peruspalvelumme, liikuntapaikka lapsille ja myös paikka, jossa kaikki kylän tapahtumat järjestetään", kyläyhdistyksen aktiivi Riikka Lamminpää sanoo.





Osa Jyväskylän kaupunginvaltuutetuista on paiskinut töitä pelastaakseen koulun.

Koulun näkyvin puolustaja on ollut kaupunginvaltuutettu Joonas Könttä (kesk.), joka kutsui eri puolueiden valtuutetuista koostuvan delegaation vierailemaan Saarenmaan koululla viime sunnuntaina.

"Toivon, että valtuutettujen päitä voisi tässä vielä kääntää ja koulun voisi pelastaa. Jyväskylässä pitää olla sekä elinvoimainen kaupunkikeskusta, että toimivia kyläkeskuksia", Könttä linjasi sunnuntaina.

Keskustan valtuustoryhmä asettui yksimielisesti tukemaan koulun jatkoa. Myös perussuomalaiset olivat koulun puolella.

Vihreiden ja sosiaalidemokraattien kannat hajosivat. Kokoomuksen ja vasemmistoliiton edustajat eivät saapuneet lainkaan paikalle kyläläisten tapaamiseen.

"Olisin valmis ottamaan asiassa aikalisän lisäselvityksiä varten. Uskon vihreiden valtuustoryhmän hajoavan tässä asiassa", vihreä valtuutettu Antti Törmälä sanoi.





Koulun sulkemisesta muun muassa arvioitiin saatavan noin 200 000 euron säästöt.

Toisena lakkautusperusteena oli kahdeksan kilometrin päähän Savulahteen valmistuvan päiväkotikoulun täyttämistarve. Savulahteen kuitenkin kaavoitetaan paljon uusia asuinalueita, joten koulu täyttynee nopeasti myös ilman Saarenmaan oppilaita.

Lisäksi liikkui huhuja koulun huonosta sisäilmasta. Varavaltuutettu Jamaica Hakkarainen (ps.) hämmästelee kaupungin toimintaa asiassa.

"Vaadimme puheiden tueksi sisäilman laadun kartoitusta, mutta siitä kieltäydyttiin. Monet valtuutetut perustelivat lakkauttamiskantaansa juuri heikolla sisäilmalla, vaikka asiasta ei ole todisteita."

Sulkemista myös perusteltiin sillä, että oppilasmäärän ennakoidaan kääntyvän laskuun 2020-luvun aikana.

"Kylälle muuttaisi paljon enemmän lapsiperheitä, jos Jyväskylän kaupunki ei jatkuvasti jarruttaisi rakennuslupia maaseutualueille. Tuntuu ikävältä, kun kyliä ajetaan täysin tarkoitushakuisesti alas", kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Sirpa Lohikallio toteaa.