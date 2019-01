Liikennesää on tänään lumipyryn takia vaarallinen osassa Suomea

Autoilijoiden on oltava liikenteessä tänään erityisen varuillaan, sillä ajokeli on osassa maata vaarallinen.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että liikennesää on vaarallinen Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Ahvenanmaalla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on erittäin huono aamulla etenkin pääkaupunkiseudulla.

Ajokeli on mahdollisesti vaarallinen Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Kehnon ajokelin syynä on yöllä ja aamulla maan etelä- ja keskiosissa jylläävä lumipyry. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Mikko Laineen mukaan lumipyryalue on ollut yön aikana Kotkasta Porin pohjoispuolelle asti.

Lumipyryalue liikkuu aamulla kohti itää. Aamulla isoimmat lumisateet rauhoittuvatkin Turun seudulla ja länsiosassa maata, mutta suuressa osassa Etelä-Suomea lunta on tulossa vielä monta senttiä lisää.

"Etenkin pääkaupunkiseudulla tulee lunta vielä pitkään", Laine sanoo.

Yön ja aamun lumisadealue rajoittuu Etelä- ja Keski-Suomeen. Pohjois-Suomessa on vain heikkoja lumisateita.

Tieliikenteen lisäksi sää sotkee lento- ja junaliikennettä. Finnair kertoo verkkosivuillaan, että lentoliikenteessä on odotettavissa myöhästymisiä. Lisäksi Finnair on perunut etukäteen useita lentoja. Lentoyhtiön verkkosivujen mukaan lentoja on peruttu noin neljäkymmentä.

Myös VR kertoo varautuneensa yhdessä HSL:n ja Finrailin kanssa hankalaan säähän, ja osaa lähiliikenteen vuoroista ei tänään ajeta.

Eilen sähköyhtiöt ympäri eteläistä Suomea kertoivat olevansa valmiina reagoimaan lumisateen mahdollisesti aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Carunalta kerrottiin, että viankorjaushenkilöstön määrää on kasvatettu torstain vastaisen yön ajaksi Lounais-Suomen alueella ja Uudenmaan länsipuolella. Lisäksi henkilöstön määrää on kasvatettu sähköverkon valvonnan puolella.

"Jos tilanne pahenee, hälytämme paikalle lisää henkilökuntaa", Carunan käyttöpäällikkö Jari Ahlstedt sanoi keskiviikkona.

Hämeessä, Pirkanmaalla ja osissa Pohjanmaata toimivasta Eleniasta kerrottiin, että käyttökeskuksesta tarkkaillaan tilannetta ympäri vuorokauden.

"Meillä on valmius nostaa operaatio ylös, jos lumipyry sitä edellyttää", kommentoi Elenian viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas.

Viestintäjohtajan mukaan Sisä-Suomessa sää näyttäisi pysyvän tukevasti pakkasen puolella. Jos keli lauhtuu, voi painava pakkaslumi kertyä puiden latvoihin ja kaataa niitä sähkölinjojen päälle.

Helsingissä toimivan Helenin sähköverkko kulkee käytännössä täysin maan alla, joten yhtiössä ei uskota lumimyräkän aiheuttavan haittaa sen toiminnoille.

Noin kello viiden aikaan aamulla sähkökatkot olivat vähäisiä. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä asiakkaita oli reilu 200 kappaletta.

Ruotsissa matalapainealue saattaa aiheuttaa ongelmia suuressa osassa maata yön ja aamun aikana. Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos varoittaa, että Norlantiin sataa runsaasti lunta ja Götanmaalla voi olla mustaa jäätä.

Illan ja yön aikana Ruotsissa on satanut jo 12–20 senttimetriä lunta, ja lisää on vielä luvassa.

Maan ilmatieteen laitos on antanut ensimmäisen luokan varoituksen isoon osaan Norlannin eteläosaa. Ensimmäisen luokan varoitus tarkoittaa sitä, että sää voi aiheuttaa ihmisille joitakin vaaroja ja aiheuttaa häiriöitä yhteiskunnan toiminnoissa.

Götanmaalla sade on tullut pääosin vetenä, mutta yön aikana sää on pakastunut ja märät tiet ovat muuttuneet todella liukkaiksi.

Lumimyräkkä häiritsi jo eilen Ruotsin lentoliikennettä ja useita kiitoratoja suljettiin Tukholmassa Arlandan lentokentällä. Myös aamun lennoista osa on peruttu.