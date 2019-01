Suomenlapinkoiran suosio räjähti, suosituin rotu yhä ylivoimainen – "Upeaa nähdä, että kotimaiset rotumme ovat nosteessa"

Suomenlapinkoiran suosio Suomessa on kasvanut reippaasti.

Se on noussut toiseksi suosituimmaksi roduksi 1464 rekisteröinnillä. Tämä oli noin 300 koiraa enemmän, kuin vuonna 2017.

Myös karjalankarhukoira nousi kymmenen suosituimman joukkoon, sijalle kahdeksan.

"On upeaa nähdä, että kotimaiset rotumme ovat nosteessa. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna nämä viisi rotua olivat paljon esillä, ja silloin tehty työ tuottaa nyt tulosta. Suomenlapinkoiran kipuaminen ensimmäistä kertaa tilaston kakkossijalle on hieno saavutus", toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Ihan kaikkien rotujen osalta näin ei käynyt: Suomenajokoiran sijoitus laski sijalta kolme kuudenneksi. Niitä rekisteröitiin 1151, mikä on noin 200 koiraa vähemmän kuin edellisvuonna.

Ykkössijaa pitää edelleen ylivoimaisesti labradorinnoutaja.

Rotu oli suosituin 2195 rekisteröidyllä koiralla. Tämä tarkoittaa, että noin viisi prosenttia rekisteröidyistä koirista oli labradoreja.

Kokonaisuudessaan koirien rekisteröintien määrä laski vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna noin 800 koiralla. Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ei näe notkahdusta vielä huolestuttavana.

"Rekisteröintien määrä laski, mutta kyse on normaalista vaihtelusta pentujen syntyvyydessä. On kuitenkin hyvä tämän tilaston kohdalla muistaa, että kaikkien koirien rekisteröinti on tärkeää, jotta koirien alkuperästä saadaan tietoa niiden hyvinvoinnin tueksi. Toivommekin aktiivisuuden lisääntymistä myös monirotuisten koirien rekisteröinneissä."

Kennelliitto kerää tietoa sukupolvia kattavan rotukoirien kantakirjarekisterin lisäksi monirotuisista koirista tunnistemerkintä- ja omistajarekisteriin eli niin sanottuun FIX-rekisteriin. Rekisterissä on jo noin 16 000 koiraa.

Suomen suosituimmat rodut vuonna 2018

Suluissa rotujen sijoitus ja rekisteröintimäärä viime vuodelta.

1. (1) labradorinnoutaja 2195 (2125)

2. (5) suomenlapinkoira 1464 (1181)

3. (2) jämtlanninpystykorva 1394 (1649)

4. (4) saksanpaimenkoira 1213 (1305)

5. (6) kultainennoutaja 1174 (1149)

6. (3) suomenajokoira 1151 (1364)

7. (7) shetlanninlammaskoira 1015 (1098)

8. (12) karjalankarhukoira 900 (693)

9. (10) harmaa norjanhirvikoira 846 (771)

10. (8) jackrussellinterrieri 826 (929)